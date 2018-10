FIBDA : Incontournable

Le 9e art a été célébré, hier, sur l’esplanade de l’Office Riad El-Feth, lors de l’ouverture de la 11e édition du Festival culturel international de la bande dessinée (FIBDA), sous le slogan «Alger, capitale de la Bande dessinée».

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, le ministre de l’Enseignement et de la formation professionnelle, Mohamed Mebarki et la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, ont visité l’ensemble des stands accompagnés par la commissaire du FIBDA, Dalila Nadjem, la manifestation se tenant jusqu’au 6 octobre.

Le stand du Canada, invité d’honneur du 11 FIBDA propose un riche programme animé par dix bédéistes de qualité, des workshop, des conférences et ateliers. Mise à l’honneur pour l’ensemble de ses travaux depuis la toute première édition du FIBDA, la bédéiste Nawel Louerrad a présenté ses œuvres qui ont suscité l’admiration des ministres.La délégation ministérielle a par la suite visité la grande bibliothèque du FIBDA qui comporte des œuvres inédites avant de faire escale chez les éditeurs algériens qui encouragent énormément le neuvième art, à l’exemple de Dalimen ou encore Z-link. Pas moins de 18 pays prendront part au 11e FIBDA, dont la Suède et la Colombie qui est présente pour la première fois. Les ministres ont visité également les stands de la France, de l’Italie, du Togo ou encore de la Belgique.

Dans une déclaration à la presse, M. Azzedine Mihoubi a félicité le commissariat du FIBDA pour son professionnalisme tout en réitérant son soutien à cette initiative qui a réussi à fidéliser un large public et agrandi sa popularité chaque année. «Le FIBDA s’est imposé par sa crédibilité sur la scène culturelle. Nous sommes fiers de voir chaque année ce rendez-vous incontournable et une forte participation nationale et étrangère avec le judicieux choix de mettre à l’honneur le Canada, référence du neuvième art mondial depuis 1792», a-t-il souligné. Le ministre, a par ailleurs, appelé les bédéistes algériens a participer en force à cette édition. «C’est une occasion pour la jeunesse algérienne, de plus en plus passionnée par les bulles, de profiter des expériences étrangères et de développer leurs capacités. La bande dessinée s’est développée rapidement en Algérie avec, notamment l’émergence de plusieurs artistes dans tous les coins du pays », a-t-il rappelé.

Place à la cérémonie des remises de prix pour encourager les talents algériens ayant fait sensation au cours de l’année en cours, le grand prix du FIBDA a été décerné à Nawel Louerrad pour sa participation aux onze éditions du festival. Le premier prix a été attribué à Faouzi Lahmaza de Skikda, le deuxième prix financé par la Société générale a été octroyé à Salim Makhlouf de Msila. Le prix spécial du FIBDA a été attribué à Bachir Messaoudi de Tébessa, quant à Yasmine Aboura, elle a été récipiendaire du prix d’encouragement des espoirs scolaires.

Pour clore la cérémonie d’ouverture, une performance-improvisation a été exécutée par trois artistes de cultures différentes afin de célébrer le vivre ensemble, slogan du Canada invité d’honneur du 11e FIBDA. Les artistes Simon Dupuis du Canada, Mohamed Elbellaoui du Maroc ainsi que Virginio Vona de l’Italie ont réalisé une fresque collective sur un fond musical pour exprimer le vivre ensemble dans la capitale de la Bande dessinée qui est Alger.

Kader Bentounès