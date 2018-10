Le Café : un breuvage au goût spécial

Les Algériens sont des mordus du café. La fameuse petite tasse mousseuse, à l’arôme et au goût si fort et si spécial s’érige en must pour débuter la journée de beaucoup de personnes ou encore «colorer» les rencontres entre proches et amis. Le café, en fait, en dépit de la prolifération de marques de boissons de toutes sortes sur le marché, le breuvage noir, découvert en Ethiopie depuis des millénaires, n’a pas perdu son aura.

Il est présent dans tous les foyers, les bureaux, les rues et même dans les bus. Il faut savoir que notre pays importe près de 120.000 tonnes de café vert chaque année, pour une valeur dépassant les 180 millions de dollars. Ces chiffres en effet expliquent, à eux seuls, la grande passion des Algériens pour le café, se plaçant ainsi, en termes de consommation, les premiers par rapport à nos voisins tunisiens et marocains. Le café est un produit stratégique et les investisseurs dans l’importation ou encore la torréfaction l’ont bien compris. Tous les jours, de nouvelles marques voient le jour, envahissant ainsi, les médias, à travers des campagnes publicitaires aux coûts astronomiques. En fait, ce petit « faible » des

Algériens pour le café, a encouragé l’entrée en lice d’opportunistes de tous bords, à travers la création d’une filière informelle qui a pignon du marché. Et le résultat a été la mise sur le marché d’un café de qualité douteuse, voire, dangereuse. Des associations d’ailleurs dénoncent le rajout d’additifs nocifs pour la santé, dépassant les taux généralement admis. Ce n’est qu’en 2017, qu’un décret viendra mettre un terme à la clochardisation de cette filière, rendant obligatoire la conformité aux caractéristiques fixées par ce décret ou encore le mode de fabrication et de conservation. Ce même cadre juridique fixe l’usage de sucre, d’épices, d’amidon ou autres, en tenant en considération de chaque catégorie de café. D’autres paramètres sont pris en compte, à l’instar du taux d’humidité, la provenance du produit importé et le nom et la raison sociale du fabriquant pour ne citer que ceux-là. Il faut rappeler qu’une enquête effectuée par le ministère du Commerce sur des échantillons a été soldée par 71 procès verbaux dressés contre des contrevenants. Un détail qui ne va certainement empêcher les pros de «caféine» de siroter la fameuse boisson.

Samia D.