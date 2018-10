Délocalisation du marché de Bab El-Oued : Calme et tranquillité au cœur des trois horloges

La volonté des autorités de «raser complètement» le vieux marché des Trois horloges de la commune de Bab El Oued, depuis quelques semaines, a mis fin au «désordre», dans le quartier, selon la majorité des habitants invités à s’exprimer sur la situation.

La destruction du marché des Trois horloges et son déplacement ne fait pas que des heureux selon certains, qui regrettent le fait d’éloigner «le souk» à quelques mètres.

Âmmi Salah, un vieux de la cité, nous dit : «Il est vrai qu’on a débarrassé définitivement le quartier des revendeurs informels, mais le fait de placer le marché au centre commercial Said Touati du coté de Triolet nous peine un peu à faire nos courses». Pour d’autres riverains, c’est le «soulagement». Nacera estime que les vendeurs informels ont squatté chaque «empan » au dehors du marché ». «Le problème est enfin réglé. Avant on passait difficilement en voiture, sans parler de l’hygiène qui était quasi absente… On sentait l’odeur insoutenable des «égouts» qui revenait régulièrement », précise-t-elle.

Un autre jeune juste à coté, nous confie que «sur ces mêmes lieux, il y a un rectangle pour les rats, les souris et les insectes. Les commerçants actifs dans l’informel ne s’intéressaient pas à l’hygiène et à la salubrité et ils comptaient sur les pouvoirs publics pour nettoyer les lieux, alors qu’ils sont parfois dépassés… D’autant plus que le marché constituait un réel danger pour les riverains au vu de son état de désordre notamment en hiver où il est carrément inondé par la pluie… »

Une situation triste notamment avec l’incivisme de certains commerçants qui transforment l’endroit en une véritable décharge ! «C’est inadmissible, il est temps que les choses changent», selon un témoignage prononcé par un autre habitant du quartier mythique de Bab El Oued.

Une vielle Dame, nous rappelle que le marché des Trois horloges est devenu depuis les années 90 «légendaire. Il occupait pratiquement toutes les bordures extérieures du marché. Elle précisera que l’installation des commerçants dans cet espace «faisait une pression sur les piétons et les habitants des bâtiments limitrophes». Et d’ajouter «les vendeurs informels qui occupaient les tables à l’extérieur nous pourrissaient le quotidien. Ils ne respectaient aucune règle d’hygiène ».

«Depuis l’éradication du marché le calme est revenu dans le quartier, avec la possibilité de circuler à pied ou en voiture. Alors, qu’il était presque «impossible de bouger auparavant », lance à notre direction un commerçant d’alimentation générale. «Les habitants souffraient le martyre », indiquera-t-il. Et de poursuivre : «Le départ des vendeurs à la sauvette a fait fuir les clients, mais une chose est certaine avec la disparition des étals anarchiques de ces ruelles et le retour au calme, «le lieu mythique, est devenu plus tranquille» estime-t-il, tout en lançant la «tranquillité vaut mieux que la richesse ».

Hichem Hamza