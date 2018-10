Violence en milieu scolaire : quand Les élèves voient rouge !

Nos enfants, de plus en plus, «sortent leurs griffes ». Le recours à la violence pour s’exprimer ou même plaisanter a pignon sur les comportements glorifiant le ton élevé, joignant la plupart du temps le geste à la parole. De nos jours, en effet, les bals d’exhibition des biceps sont devenus le sport favori des enfants, y compris dans les établissements scolaires lesquels vivent au rythme de ce revirement à la fois psychologique et social. Le phénomène prend de l’ampleur de nos jours, dans les écoles, entre élèves-eux-mêmes et avec leurs enseignants, notamment le personnel féminin, pour prendre très souvent la forme d’intimidation, de menace ou carrément d’agression, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte scolaire où désormais tous les moyens sont permis pour se faire entendre ou plutôt corriger les têtes «brûlées». La violence, en milieu scolaire est devenue, ces dernières années, un comportement banalisé, par les élèves qui n’hésitent aucunement à se faire imposer par la seule voix de la brutalité et de la terreur dans le camp de l’autre, considéré comme provocateur, voire nuisible. Aujourd’hui, le respect de l’enseignant ou son camarade de classe ne fait plus partie des mœurs des élèves mais aussi de certains enseignants qui pratiquent le châtiment corporel et l’humiliation de l’élève parfois sans raison. Ce n’est pas étonnant aujourd’hui qu’un élève se dirige, à peine après avoir franchi la porte de l’école, directement vers l’espace mitoyen à son établissement pour le massacrer ou le vandaliser. Une étude, réalisée récemment par le ministère de l’éducation nationale, sur la violence dans les établissements scolaires a fait ressortir que ce fléau est répandu dans les cycles primaire et moyen, avec un taux de 35% pour le premier et 52% le deuxième. La même étude fait état de 80% des cas de violence, enregistrés entre élèves et 13% de ces derniers, commis, à l’égard des enseignants, contre 5% infligés par les enseignants et 2% entre ces derniers.

Quand le respect de l’enceinte scolaire en prend un coup

Aujourd’hui, l’enceinte scolaire, tout comme les enseignants ne jouissent plus du respect auquel ils avaient droit autrefois. L’échelle des valeurs sociales a connu une dégringolade qui fait qu’une incompatibilité certaine et avérée caractérise très souvent la relation entre l’apprenant et son établissement scolaire. Il faut dire que de nos jours, il n’existe plus ce pont entre parents d’élèves et le milieu scolaire. Le changement du mode de vie des Algériens, et l’intégration du marché du travail par la femme s’est traduit aussi, selon les psychologues, par une démission parentale qui s’est répercutée sur les comportements des enfant, notamment l’échec scolaire ou encore l’agressivité à l’école et dans les quartiers. Réhabiliter les valeurs de la tolérance, de l’acceptation et du respect de l’autre à travers des programmes pédagogiques adaptés, sont plus que nécessaires pour lutter contre ce fléau qui se propage dans la société, pour prendre des dimensions inquiétantes.

Samia D.