Premier cycle des rencontres hispano-américaines : Réussite de l’Intégration des citoyens mexicains en Algérie

L’ambassade du Mexique en Algérie a organisé, lundi soir, à l’institut Cervantès d’Alger, le premier cycle de dialogue des rencontres hispano-américaines en présence d’un nombreux public, notamment de la communauté hispano-américaine résidente en Algérie où il a été question d’évoquer les us et coutumes de la société algérienne.

Cette initiative des ambassades hispano-américaines accréditées en Algérie, de l’institut Cervantès d’Alger et de l’ambassade d’Espagne en Algérie ont pour but d’être un forum de dialogue où diverses personnes nées et élevées dans des pays hispano-américains, mais vivant en Algérie, seront interviewés par leurs ambassadeurs respectifs pour partager avec le public leurs expériences de vie, leur adaptation aux us et aux coutumes du pays, ainsi que de retracer la mémoire historique des relations entre les pays, non pas au niveau politique ou diplomatique, mais à travers des histoires individuelles et réelles.

Les invités étaient au nombre de cinq, tous de nationalités mexicaines établis en Algérie dans plusieurs villes et pendant différentes périodes. Les conférenciers ont souligné à l’unanimité la chaleur humaine, la sympathie et la joie de vivre des algériens qui ressemblent à celles des latinos. Ce point hyper important pour l’ensemble des orateurs leur a permis de s’adapter au mode de vie algérien.

Les citoyens mexicains établis en Algérie ont respectivement raconté leurs expériences en Algérie, comment ils ont atterri ici, chacun pour des raisons personnelles, professionnelles ou autres. Maria Teresa Rodriguez Adame, épouse d’un oranais, est un exemple de réussite de l’intégration avec plus de trente ans en Algérie. Dirigeant du centre culture universitaire à Constantine, Ricardo Jiménez vit en Algérie depuis 2009, il raconte les clichés qu’il a pu entendre à propos de la situation sécuritaire. «J’ai fait des recherches sur Google comme tout le monde avant de s’installer dans un endroit, et j’avoue que les premières informations étaient celles relatives à la décennie noire et au terrorisme.

Une fois en Algérie, je n’ai rien vu de tel, j’ai trouvé que paix et sérénité», a-t-il souligné.

Rencontré à l’issue de la rencontre, l’ambassadeur du Mexique en Algérie, M. Gabriel Rosenzweig Pichardo, a fait savoir que cette initiative a pour but de démontrer qu’en dépit des différences, l’homme peut vivre en paix avec son prochain.

«Nous avons voulu montrer que même si la communauté mexicaine est petite en Algérie, leur contribution à la vie des algériens est importante, notamment pour ceux qui y vivent depuis de longues années comme Maria Teresa. son mariage avec un algérien continue car il a été bâti sur des bases de respect et d’amour, c’est un bon exemple pour le vivre ensemble et le respect des différences culturelles», a-t-il souligné avant d’évoquer les similitudes entre les deux pays : «L’histoire de l’Algérie ressemble à celle du Mexique qui était une colonie espagnole pendant trois sicles. Les mexicains, tout comme les algériens, ont payé cher le prix de la liberté et de la souveraineté, c’est ce qui explique la solidarité du Mexique avec l’Algérie et l’épanouissement des relations bilatérales après l’indépendance de l’Algérie», a noté l’ambassadeur avant de conclure par l’annonce de l’organisation de plusieurs activités en 2019 pour célébrer le centenaire de la mort du révolutionnaire Emiliano Zapata.

Un riche programme culturel est au programme avec notamment des conférences d’historiens algériens et mexicains, projection de film et exposition sur cette figure emblématique de la résistance mexicaine.

Kader Bentounès