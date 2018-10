CASNOS : Un bilan positif

L’augmentation sensible des cotisants au nombre de 1,8 million, soit 4,1 cotisants pour un retraité, est à l’origine de cette évolution positive. Au cours des années précédentes, la situation affichait 2 cotisants pour un retraité.

Le DG de la CASNOS indique aussi que selon les études lancées, ce rapport s’étendrait à 6 cotisants pour un retraité, à l’horizon 2025. Pour rappel, La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) compte de nouveaux dispositifs.

La Caisse a facilité ses procédures de cotisations et a amélioré ses offres au profit des adhérents, ce qui explique aussi cette augmentation, alors que l’augmentation du taux de cotisation jusqu’à 20 fois le SNMG, permettra une retraite plus conséquente. Principal poste budgétaire de la protection sociale avec l’assurance maladie, les retraites sont un des piliers du régime assurantiel. Et au regard de cela l’on peut dire que la situation au sein des différents régimes de retraite est contrastée. M. Acheuk, informe que la procédure de la caisse, prévoit un seuil minimum et un seuil maximum pour la cotisation, et qu’à ce titre, la pension du retraité, se calculera en proportion de l’importance de ses cotisation «pour des cotisations qui atteignent les 64 millions de centimes par an, la pension peut arriver jusqu’à 20 millions de centimes par mois» précise t-il. Il faut rappeler que la cotisation des non-salariés n’est pas un choix mais une obligation. Il convient de noter aussi que le système de retraite dépend non seulement de la réglementation applicable en matière de retraite mais aussi du cadre démographique et économique dans lequel il s’inscrit. L’évolution de la population détermine le nombre de personnes en âge de travailler et celui des personnes en âge d’être retraitées, les comportements d’activité et le chômage déterminent le nombre de cotisants du système et la productivité détermine le niveau des salaires et, partant, les masses de cotisation. Le DG de la CASNOS, indique que pour ce qui est des femmes dont l’activité est essentiellement dans l’artisanat peuvent cotiser au seuil minimum, à hauteur de 4 millions de centimes, par an, pour une pension de 15 000 DA, incluant la couverture des médicaments, et les interventions chirurgicales.

Toujours en matière de prise en charge médicale, le DG de la CASNOS, fait savoir que cette dernière, est conventionnée avec plusieurs cliniques privées, spécialisées dans la chirurgie du cœur et l’hémodialyse, et ce en plus du fait que la caisse, peut prendre en charge les soins à l’étranger, lorsqu’il s’agit de cas dument indiqués et prescrit par les spécialistes.

Farid B.