Importations : Le nécessaire équilibre

L’Algérie fait face à une situation financière qui recommande un usage prudent et rationnel de ses ressources. Dans cette optique, la maîtrise de la facture des importations, tout en considérant la régularité de l’approvisionnement du marché interne, est l’une des options retenues par le gouvernement. Il s’agit, dans le cadre de cette démarche, d’œuvrer à modérer la cadence des importations tout en stimulant l’offre à partir de la production nationale, une orientation consacrée dans la nouvelle stratégie économique et commerciale du pays. Cette préoccupation des pouvoirs publics est justifiée par cet impératif qui consiste à rationaliser les dépenses, et, par cette nécessité de cibler les besoins essentiels et prioritaires du marché interne. Aussi, et en attendant l’entrée en vigueur, probablement durant ce mois d’octobre, de la surtaxe, un droit additionnel provisoire de sauvegarde (30% à 200%) imposable aux opérations d’importation de certains produits finis, destinées à la consommation, actuellement soumis à la suspension provisoire, prévue dans la LFC 2018, il est utile de souligner, que les mesures d’encadrement du commerce extérieur, initiées, depuis 2016 et, consolidées l’année suivante par d’autres dispositifs, ont permis de réduire la facture des importations de près de 1,1 milliard de dollars sur les deux derniers exercices. Mais, pour ainsi dire, le recul, en valeur, des importations sur ces deux exercices, n’aura été, en fait, que de 2%. Aussi, la démarche du gouvernement s’explique par l’évolution de la structure des importations durant ces deux dernières décennies. Une évolution effrénée qui aura lourdement pesé sur les équilibres financiers du pays. Sur la base des chiffres officiels, le volume des importations, a évolué de 9,2 milliards de dollars en 2000, à 18,3 milliards en 2004, pour passer à 27,6 milliards en 2007, avant d’atteindre 39,5 milliards en 2008. Un rythme qui ira crescendo au cours des années suivantes pour atteindre 47,2 milliards en 2011 et 46,8 milliards de dollars, en 2012. En 2015, ce montant totalisera 51,7 milliards de dollars contre 58,58 mds en 2014, avant de se chiffrer à 46,72 mds de dollars en 2016. Une baisse de 2,4%, sera enregistrée dans la facture des importations pour l’année 2017, soit une valeur de 45,95 mds de dollars, marquent ainsi une baisse de 1,13 milliard de dollars. Au même chapitre, les prévisions du projet de loi de finances pour 2019 prévoient un montant de 44 milliards de dollars d’importations, à la même année, en légère hausse par rapport aux prévisions de la LF 2018. Mais, il y aura repli d’un peu plus d’un milliard de dollar avec 42,9 mds de dollars d’importations prévues en 2020 et 41,8 milliards en 2021. Le même document indique que la balance commerciale serait en déficit de l’ordre de 10,4 milliards de dollars, en 2019. Un déficit qui devrait être ramené à 8,2 milliards en 2020 puis à 6,4 milliards en 2021. Directement liés au commerce extérieur, nos réserves de changes baiseront à 62 milliards de dollars à fin 2019, avant de se contracter davantage à 47,8 mds en 2020 et à 33,8 milliards de dollars à fin 2021. Des chiffres qui justifient l’entreprise des pouvoirs publics quant à maîtriser la facture des importations à la faveur des restrictions qui seront introduites à ce niveau, en substitution aux dispositions quantitatives, et qui devront certainement être soutenues, à l’avenir, par d’autres actions, dans le sillage de la nouvelle stratégie en cours de mise en œuvre par le département du commerce.

D. Akila