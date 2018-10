Remise des prix Indjaz Al Djazair 2018 : Trois entreprises primées

Greenmat Compagny, élue meilleure entreprise, représentera l’Algérie à la compétition régionale qui aura lieu les 27 et 28 novembre au Koweït.

C’est dans une grande ambiance que s’est déroulée, lundi dernier à l’hôtel Sofitel, la cérémonie de remise des prix Indjaz Al Djazair 2018, dans sa 7e édition, à l’issue de laquelle trois jeunes entreprises ont été primées. Il s’agit de Greenmat compagny, Go green et Candup, respectivement, meilleure entreprise, meilleur impact sociétal et meilleur produit. Lors de cette cérémonie, le ministre de l’Industrie et des Mines dans un message lu en son nom par son secrétaire général, salue cette initiative, rappelant que la promotion de l’entrepreneuriat est une «nécessité». Dans le même sillage, il relève le soutien de l’Etat à l’innovation qui «occupe une place prépondérante» dans la politique gouvernementale. Enchaînant, le ministre a mis l’accent sur la détermination des pouvoirs publics à intensifier le tissu national des PME et des startups, rappelant les mesures importantes, notamment celles liées à des charges sociales et d’autres financières, prises dans ce cadre. Dans la même optique, le premier responsable du secteur a souligné l’importance de mettre des passerelles entre l’université et le marché du travail, indiquant que la politique du gouvernement vise à atteindre une dynamique accélérée à travers la valorisation du produit de la recherche scientifique. Dans son message, le ministre de l’Industrie fait savoir qu’inculquer l’entrepreneuriat est un processus continu. De son côté, le directeur des ressources humaines de Ooredoo, chargé de lire le message de son DG, précise d’abord que ce rendez-vous est incontournable qui réunit la jeunesse, la création et la créativité, et constitue également un tremplin pour cette jeunesse débordante en intelligence voulant, à la clé, apporter sa pierre à l’édifice du développement économique. Cette compétition, ajoute l’orateur, «promeut la culture entrepreneuriale et le potentiel novateur des jeunes Algériens», ajoutant que «l’initiative de Injaz El Djazair est en harmonie avec notre stratégie qui encourage les jeunes talents à créer leur propre business et participer au développement de l’économie nationale». Dans le même registre, le DG d’Ooredoo indique que «notre objectif est d’asseoir un tissu industriel des startups technologies à même de contribuer efficacement au développement de l’économie numérique nationale». Pour sa part, le président de Indjaz El Djazair, Ali Azzouz, a relevé le rôle des pouvoirs publics et de l’organisme qu’il préside «pour mettre en lumière les capacités de nos jeunes et de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs. L’édition 2018 de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs a enregistré, précisons-le, la participation de plus de 1.500 étudiants de 19 établissements nationaux d’enseignement supérieur issus de diverses spécialités. Une cinquantaine de cadres d’entreprise ont accompagné et encadré bénévolement les participants en leur apportant leur expérience afin de concrétiser leurs projets, développer leur esprit entrepreneurial, et les introduire dans le monde professionnel. Notons par ailleurs que l’équipe de Greenmat compagny, élue meilleure entreprise, représentera l’Algérie à la compétition régionale qui aura lieu les 27 et 28 novembre au Koweït, et qui verra la participation de 14 pays de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Fouad Irnatene