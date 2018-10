2e édition du challenge Startupper de l’année : Favoriser l’émergence des idées innovantes

Total Lubrifiants-Algérie a lancé, lundi dernier, la seconde édition du challenge Startupper de l’année, dont l’objectif est de favoriser la création de start-up, développer l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes en Algérie, et encourager et accompagner les initiatives entrepreneuriales innovantes. S’exprimant, lors d’une conférence de presse organisée à Alger, Stéphane Talleneau, directeur général de Total Lubrifiants Algérie, a souligné que “le développement et l’accompagnement des startups sont nécessaires pour le développement d’une économie et le renforcement du tissu industriel et la création d’emplois. J’ai constaté qu’il y a énormément de jeunes Algériens porteurs de projets et d’idées innovantes. Donc, il suffit juste de les encourager, les accompagner par un financement pour concrétiser leurs idées sur le terrain’’. Mettant l’accent sur le concours, il a indiqué que “celui-ci est ouvert gratuitement et concerne 60 pays sur plusieurs continents sans aucune limitation formelle en termes de secteur d’activité avec pour finalité première d’amener les trois projets lauréats à recevoir le label Startupper de l’année 2018 par Total’’. S’agissant du début des inscriptions, l’intervenant a précisé qu’elles seront ouvertes du 9 octobre au 13 novembre avec à la clé un accompagnement de la part de Total, une aide financière pour soutenir le processus entrepreneurial. En ce qui concerne la participation féminine, il a relevé que Total à lancé le label “Coup de Cœur Féminin’’ pour enrichir l’édition 2018 afin de répondre à une problématique rencontrée lors de la première édition du Challenge où les femmes représentaient pratiquement 25% des gagnants dans le monde, alors qu’elles étaient seulement 13% à participer au Challenge. “Ce prix spécial, complémentaire aux 3 prix du Challenge a pour objectif de donner le petit coup de pouce qui incitera les femmes entrepreneures à participer en plus grand nombre’’, a-t-il ajouté. Quant aux conditions de participation, le conférencier a affirmé, entre autres, que le fondateur du projet ou de l’entreprise ne doit pas avoir plus de 35 ans et doit être Algérien, le projet peut en être au stade de l’idée ou bien une startup créée au cours des deux dernières années. Aussi, a-t-il ajouté, le projet doit avoir un impact social et sociétal et proposer une solution qui réponde à un problème lié à la santé, la sécurité, l’éducation, l’accessibilité ou tout autre domaine en lien avec les communautés locales, comme il doit avoir un caractère innovant, il doit être réalisable si on est au stade de l’idée, et avoir le potentiel d’être mis en place et déployé en Algérie. Mettant à profit cette occasion, M. Talleneau à annoncé la réalisation d’une usine de production et de conditionnement de lubrifiants, sur le pôle d’activité de Béthioua, à Oran, avec un taux d’investissement estimé à 40 millions de dollars. Dans une déclaration à El Moudjahid le Dr. Riad Hartani, a souligné qu’en Algérie il y a beaucoup de startups porteuses de projets et d’idées innovantes mais le souci qui constitue un obstacle c’est comment arriver à faire réussir ces startups. A ce propos, il a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires pour aider ces startups qui sont une partie importante dans le développement d’une économie. Selon lui, le climat des affaires ne pose aucun problème, car une startup est dans l’obligation de trouver un contexte qui lui permettra d’évoluer dans n’importe quel environnement. “Globalement, la startup qui prend le risque réussira, sans nul doute, son projet’’, a-t-il ajouté.

PUBLIE LE : 03-10-2018 | 0:00