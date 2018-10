Sétif : Une production record

Les producteurs sont rassurés par les différents mécanismes et mesures incitatifs mis en œuvre par l’État et la mise en service prochaine de ce projet du siècle, celui des grands transferts appelés à irriguer 40.000 hectares et à quintupler les rendements agricoles.

C’est ce même espoir, cette satisfaction profonde qui ont animé les 40.000 fellahs de la wilaya, lors de la dernière campagne moissons-battages, réalisant, grâce aux efforts fournis sur le terrain, aux effets de la vulgarisation et à une bonne pluviométrie, une production qui a dépassé les objectifs fixés et la réalisation, pour la première fois depuis 1962, de 3.695.400 quintaux toutes spéculations confondues de céréales, plaçant ainsi cette wilaya au 2e rang au niveau national en termes de production et au quatrième rang en termes de collecte, avec, pour la première fois également, 1.346 648 quintaux.

Des résultats consolidés par l’effort entrepris en direction de la réduction de la jachère sur plus de 1.000 hectares, et pour ne citer que l’exemple du crédit RFIG, l’octroi à plus de 250 fellahs fellah de 25 milliards de centimes.

«C’est là une des années fastes de la wilaya, où rien n’a été laissé au fait du hasard, pour que chaque grain soit récupéré et que chaque parcelle, y compris tous ces espaces de jachère qui ont été récupérés, soient traités de la meilleure manière qui soit, toujours dans l’optique des objectifs de sécurité alimentaire fixés par notre tutelle», souligne Ali Zerargua, directeur de wilaya des services agricoles, qui ne manque pas de faire état de cet optimisme consolidé à travers des objectifs en hausse pour la campagne labours-semailles 2018-2019.

Dans ce contexte, pas moins de 197.500 hectares seront traités, dont 127.250 pour le blé dur, 16.830 pour le blé tendre et 46.700 pour l’orge, pour ne citer que ces spéculations, avec l’installation d’un guichet unique pour l’examen des demandes de crédit RFIG, celle d’un comité de wilaya chargé du suivi de la campagne et l’acquisition d’une nouvelle station de traitement de semences par la CCLS.

F. Zoghbi