Conseil national des droits de l’homme : installation des correspondants des bureaux des wilayas de l’Ouest

Les correspondants des bureaux des wilayas de l’Ouest relevant de la Délégation exécutive régionale du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), dont le siège est abrité par la wilaya de Chlef, ont été installés hier. La cérémonie d’installation, première du genre à l’échelle des délégations régionales relevant du CNDH, s’est déroulée en présence du wali, Mustapha Sadek, et de la présidente du CNDH, Mme Fafa Benzerrouk Sidi Lakhdar. Dans sa déclaration à la presse, Mme Benzerrouk s’est félicitée de l’installation des correspondants des 11 wilayas de l’Ouest, relevant de la délégation régionale de Chlef, au titre, a-t-elle dit, «des efforts de rapprochement de l’administration du CNDH du citoyen, l’exposition de ses préoccupations et la promotion des droits de l’homme». Elle a également souligné le «rôle d’importance du correspondant de wilaya dans l’assistance du délégué régional dans l’accueil et le suivi des doléances, du fait qu’il est sur le terrain et proche du citoyen (...) et participe donc à la consécration du principe de rapprochement de l’administration du CNDH du citoyen», a-t-elle relevé.

«La Constitution de 2016 a consacré tous les droits essentiels de l’homme, le droit à la santé, au logement, à l’enseignement», a ajouté la présidente du CNDH, soulignant que la mission de son organisme consiste justement dans le constat du niveau d’application de ces droits consacrés par la Constitution, sur le terrain, à travers l’accueil des préoccupations et doléances des citoyens, sans toucher aux prérogatives d’autres institutions, a-t-elle précisé. Après avoir observé que l’Algérie a été victime de la plus «abjecte atteinte aux droits de l’homme, le colonialisme en l’occurrence», Mme Benzerrouk a souligné la ratification par l’Algérie de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) dans l’article 11 de la Constitution de 1963. «Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fut le premier président à appliquer les principes de la DUDH, en appelant, lors de l’Assemblée des Nations unies de 1974, à l’expulsion de la délégation du système de l’apartheid en Afrique du Sud», a-t-elle, en outre, rappelé. A son tour, M. Abdelhamid Bouzekri, président de la délégation régionale des droits de l’homme à Chlef, a relevé le déroulement de cette cérémonie d’installation suivant le règlement interne du Conseil. Sachant qu’il s’agit de la première du genre à l’échelle des délégations régionales relevant du CNDH. L’opportunité a donné lieu à l’animation d’une conférence sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’occasion de la célébration prochaine du 70e anniversaire de cette charte mondiale consacrant les droits humains.