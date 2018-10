Salon de l’agriculture de Tizi Ouzou : L’innovation au programme

Un riche programme d’activité a été concocté par la direction des services agricoles et la Chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou, pour le 1er Salon national de l’agriculture et de l’innovation.

Ces activités consistent en des expositions de produits agricoles, de nouvelles innovations dans le domaine, ainsi que des conférences qui traitent de thèmes inhérents au développement et au renouveau agricole.

Plus de 180 exposants venus de 16 wilayas y ont pris part, depuis lundi. L’inauguration a été effectuée par le wali, Abdelhakim Chater, qui a rappelé l’impérative nécessité d’encourager et d’accompagner toutes initiatives d’investissement dans le secteur de l’agriculture et dans le domaine de l’innovation agricole. Il a aussi mis en exergue la volonté de l’État de développer l’agriculture et tous les autres secteurs intervenant dans le secteur agricole, notamment la fabrication des équipements destinés à l’agriculture et les différents élevages, pour assurer l’autosuffisance alimentaire de notre pays. Abdelhakim Chater a, par ailleurs, rappelé aux exposants l’importance que revêt la technologie pour l’optimisation du potentiel agricole de la wilaya qui dispose d’importantes potentialités tant humaines que matérielle,s lui permettant de réaliser d’énormes performances. Un riche programme d’activité a été concocté par les directions des services agricoles, de la pêche et des ressources halieutiques, et la Chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou pour le 1er Salon national de l’agriculture et de l’innovation. Ces activités, qui s’étaleront sur trois jours, consistent en de riches expositions de différents produits agricoles, de nouvelles innovations dans le domaine, ainsi que des conférences qui traiteront de divers thèmes inhérents au développement et au renouveau agricole. Le premier jour de ce Salon a été marqué par la cérémonie de remise des prix aux lauréats, agriculteurs et conseillers agricoles, à l’occasion de la célébration de la journée de la vulgarisation agricole, sur le thème «La vulgarisation et l’appui conseil pour un développement agricole durable». Des conférences traitant de la thématique de ce Salon sont aussi au programme de cette première journée, dont une communication intitulée «École au champ, nouveau concept de vulgarisation», qu’a présenté Hazene Khelida (INPC El-Harrach), «Réutilisation des eaux épurées et la valorisation des boues issues des steppes en agricultures», qu’animera Farid Ladjel (ONA), et «Assistance technique pour la promotion de l’huile d’olive biologique de Tizi Ouzou», que devait présenter Karim Kouraba (DSA - Tizi Ouzou). «Le figuier de barbarie, une plante stratégique», «Agriculture et chaînes d’innovation, un nouveau moteur de croissance durable en Algérie», «Appuis à la recherche scientifique pour le développement de la cuniculture en Algérie», «Impact du contexte macro-économique contraint et possibilités pour la dépassement de la crise du modèle de développement», «Méthodes alternatives contre les ravageurs nuisibles sur les cultures : expériences de l’INPV», «Profil de livraison et qualité du lait en zone de montagne de Tizi Ouzou», «Analyse des performances de reproduction et de production du lapin souche synthétique, suivie après la phase de diffusion (2013/2017)», «Aperçu sur la situation de l’apiculture dans la wilaya de Tizi Ouzou», tels sont également les thèmes des communications prévues pour les deux autres journées de ce Salon qu’animeront d’éminents spécialistes dans le domaine de l’agriculture, selon le programme diffusé hier par la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou. Selon cette dernière, pas moins de 183 exposants ont confirmé leur participation à cette manifestation dédiée au développement agricole et aux innovations dans le secteur. Sur les 183 exposants, 60 sont des opérateurs économiques, 80 agriculteurs, 15 éleveurs, 11 activent dans l’innovation et l’invention, 7 instituts spécialisés, 10 organismes d’accompagnement de l’agriculture, notamment les banques et les dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC, ANGEM).

Bel. Adrar