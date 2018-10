L’accord a été signé avec le ministère de l’Enseignement supérieur : Huawei va créer une Académie d’Excellence

Prolongement logique de l’excellence des relations entretenues par l’Algérie avec la Chine, confirmée du reste par les propos du président de la République dans son message adressé au président Xi Jinping, à l’occasion de la célébration du 69e anniversaire de la fondation de République populaire de Chine, un accord de partenariat de grande importance a été signée récemment entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Huawei Algérie.

Selon en effet un communiqué de presse de la marque chinoise et dont El Moudjahid détient une copie, cet accord permet à Huawei d’établir de concert avec l’Ecole Nationale supérieure d’Informatique et l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene une Académie d’excellence qui sera mise en service dans un mois, c’est-à-dire en novembre prochain. « Pour l’instant, la formation s’adressant aux professeurs est déjà finie tandis que le laboratoire intitulé ’’cloud desktop’’ sera également créé grâce à la coopération entre notre entreprise et les deux universités algériennes», explique notre source.

Dans ce cadre, le niveau de l’éducation des deux universités sera bien «amélioré» et c’est aussi la première fois pour Huawei Algérie de déployer le projet VDI dans les universités concernées.

Durant ces dernières années, Huawei Algérie a déjà réussi le «Cloud Data Center» du ministère de l’Enseignement supérieur, ce qui est non seulement le départ de la coopération entre Huawei et le ministère, mais aussi la première contribution des Chinois à l’éducation algérienne. «L’Algérie est le pays prioritaire de Huawei et nous sommes ravis de constater que le secteur des Tic a réalisé de grands succès dans ce pays au cours des trois dernières années, en particulier le ministère de l’Enseignement supérieur qui a joué un rôle important dans la promotion de la transformation numérique du secteur de l’éducation. Nous constatons que dans la construction de l’écosystème national des Tic en Algérie, un grand nombre de talents de haut niveau est nécessaire de toute urgence. Pour les étudiants, l’opportunité d’apprendre et de mettre en pratique les dernières technologies est devenue très importante. «Nous souhaitons donc aider ces étudiants à mettre un pont entre les études théoriques et la carrière pour accroître la compétitivité de l’emploi et partager la croissance rapide de Huawei en Algérie», affirme le premier responsable de la filiale algérienne du n° 2 mondial de la téléphonie mobile.

Afin de mieux mettre en œuvre la responsabilité sociale et le rôle de «promoteur» algérien de l’industrie des Tic en Algérie, Huawei a choisi de coopérer avec le département ministériel de Hadjar et deux universités pour mettre en œuvre «conjointement» pour la première fois le projet de «Academy excellent». «Notre objectif est de créer 30 Academy excellent en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur au cours des trois prochaines années, afin de former conjointement plus de 500 talents qualifiés pour Algérie», souligne encore Huawei Algérie qui révèle que dans le cadre de ce projet, l’entreprise va déployer les laboratoires doté des dernières technologies avec le ministère de l’Enseignement supérieur et les deux universités, qui seront équipés des dernières solutions et cloud desktop afin que les étudiants puissent faire l’expérience et pratiquer les dernières technologie des Tic.



Objectif ; créer «30 Academy excellent» et former 500 talents



Pour le géant chinois des télécommunications, cette académie est juste le début en attendant le lancement du projet Academy excellent. «Nous sommes en train de discuter également d’une coopération plus approfondie avec les deux universités, y compris une compétition mondiale de Tic de Huawei pour étudiants, le recrutement et l’interaction d’experts à plusieurs niveaux. A l’avenir, nous continuerons d’étendre la coopération de l’Academy excellent avec d’autres universités à travers le ministère de l’Enseignement supérieur afin de contribuer à mieux développer l’écosystème des talents en Tic en Algérie. Nous espérons sincèrement qu’avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et des universités, nous pourrons contribuer de manière plus importante à la formation des talents en Tic en Algérie », assure Huawei Algérie qui rappelle la création en 2017 de plus de 2.000 postes d’emploi, tout en parvenant à former plus de 7.000 ingénieurs. «Au total, nous comptons aujourd’hui 534 employés dont 83% sont Algériens. Nous sommes fiers de notre implication dans le développement du secteur télécom et la transformation numérique de plusieurs secteurs», se félicite Huawei Algérie.

SAM