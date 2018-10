Salon national d’information sur le cancer : Sensibiliser sur la nécessité du dépistage

Pour mieux sensibiliser les femmes sur la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein, l’association El Amel d’aide au cancéreux du CPMC organise, du 4 au 6 octobre à la Safex (Alger), le 2e Salon national d’information sur le cancer (SICAN 2018), sous le parrainage du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Cet événement qui s’inscrit dans le cadre du programme de la célébration du mois international de la lutte contre le cancer du sein, dénommé «Octobre rose», sera une occasion pour le grand public de s’informer sur cette maladie qui ne cesse d’enregistrer de nouvelles victimes en Algérie et dans le monde entier.

Selon les organisateurs de cette manifestation, plusieurs conférences seront animées par d’éminents professeurs et spécialistes autour du cancer du sein et les moyens de lutte contre cette redoutable maladie.

Aussi, ce salon sera mis à profit pour mettre en avant l’importance de la prévention et du dépistage précoce ainsi que les différentes thérapies pratiquées dans la prise ne charge et le traitement du cancer sein et le suivi des patients.

Il est, également prévu l’organisation d’ateliers pour illustrer aux visiteurs les principaux facteurs de risque à l’origine du cancer du sein en particulier et d’autres types de cancer comme celui du poumon, du colon, de la prostate et du col de l’utérus. En effet, cette manifestation une occasion pour répondre aux préoccupations des femmes et même des hommes, en quête d’informations sur les symptômes de cette maladie, les moyens de prévention ainsi que les différents traitements disponibles.

L’association El Amel qui ne lésine pas sur les moyens pour contribuer à l’effort de lutte contre le cancer du sein, l’un des cancers le plus répondu en Algérie, ne ce cesse de multiplier ses actions de sensibilisation et d’information qui seront organisées tout au long de ce mois.

Il convient de noter que l’Algérie enregistre chaque année 12.000 nouveaux cas de cancer du sein. Ce chiffre a été avancé par le coordinateur du plan national de lutte contre le cancer, le Pr Messaoud Zitouni.

Le spécialiste a estimé que la prise en charge de cette maladie en Algérie est basée surtout sur la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que la maîtrise des méthodes de traitement modernes à base de radiothérapie et chirurgie de pointe.

Selon le coordinateur du plan national de lutte contre, les statistiques régionales et mondiales ont placé l’Algérie, en 2017, dans le groupe des pays développés dans le domaine de la prise en charge du cancer du sein, de même que pour les autres types de cancers. Il a, dans ce sillage, souligné la volonté politique et la disponibilité de grands moyens dans ce domaine.

En effet, le plan de lutte anti-cancer initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la période 2015-2019, reflète l’importance accordé par les pouvoir publics à la prise en charge et à la prévention de cette maladie.

Pour optimiser la prise en charge des personnes atteintes du cancer en général, quatre nouveaux centres de lutte contre le cancer (CAC) implantés à El Oued, Béchar, Adrar et Tizi-Ouzou, seront opérationnels dès cette année, avait annoncé auparavant, le ministre de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. Ce qui portera le nombre des CAC à 17 centres répartis à travers le territoire national.

Il faut savoir que le seul moyen de lutte contre le cancer en général et celui du sein en particulier, reste la prévention. C’est pour cela les spécialistes recommandent aux femmes à partir de 40 ans à se faire dépister en effectuant des tests périodiques de mammographie.

Kamélia Hadjib