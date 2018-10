Pour parachever les travaux d’aménagement extérieur de logements : une enveloppe de 80 milliards de DA allouée

Le gouvernement a consacré une enveloppe de 80 milliards de dinars, pour achever les travaux d’aménagement extérieur au niveau de 2.000 unités de logement devant être distribuées durant le premier semestre de l’année 2019.

Selon une source au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, les 80 milliards de dinars ont été versés au compte du ministère, pour entamer les travaux d’aménagement extérieur des logements.

La même source précise que les 2.000 logements concernés par les travaux d’aménagement extérieur sont de différentes formules, à savoir l’AADL, le LPP, le LPL, et d’autres logements relevant du ministère de l’Habitat et qui peinent à être livrés. Le gouvernement vise, à travers cette décision, la distribution d’un plus grand nombre de logements durant le premier semestre de l’année prochaine.

Le même responsable a fait savoir que le ministère de l’Habitat a décidé également de lever le gel sur la réalisation de 50.000 logements dans de la formule LPA, dont les travaux seront lancés incessamment au niveau des différentes wilayas.

La levée de gel sur la formule LPA sera suivie, selon notre source, de l’ouverture de l’opération d’inscription et de dépôt des dossiers pour les personnes désireuses d’acquérir un logement de cette formule. Le ministre du secteur, M. Abdelwahid Temmar, avait annoncé auparavant que cette formule, qui compte, dans un premier temps, quelque 80.000 unités de logement, sera confiée à des entreprises algériennes.



185.000 logements non distribués pour non-parachèvement des travaux d’aménagement extérieur



Il faut rappeler par ailleurs que le ministère de l’Habitat avait recensé 185.000 logements prêts à la distribution qui étaient en attente de parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, avant leur remise aux bénéficiaires. Ce qui représente une entrave sérieuse à la remise des clefs, notamment du fait que ce nombre important de logements en stand by a été qualifié de «conséquent».

Dans le but de remédier à cette situation marquant plusieurs wilayas, M. Temmar a fait savoir que des enveloppes financières «importantes» avaient été affectées au parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, qui ont, selon le ministre, autant d’importance que les travaux de réalisation, soulignant que la tutelle accordait un «intérêt particulier à ce problème».

Concernant les entreprises accusant des retards dans la réalisation de projets de logement, le ministre a noté que son département ministériel a résilié les contrats de 475 entreprises, soit un total de 25.000 logements.

Il a indiqué qu’en dépit des réalisations enregistrées dans le secteur de l’Habitat, plusieurs projets sont à l’arrêt ou en retard, une situation qui incite le ministère à prendre des mesures coercitives à l’encontre des entreprises retardataires, tout en procédant à leur remplacement par d’autres capables de poursuivre les travaux dans de bonnes conditions.

Parmi les mesures prises, à l’issue d’une série de rencontres entre le ministère de tutelle, d’une part, et les maîtres d’œuvre et les acteurs sur le terrain, d’autre part, le ministre a cité la résiliation des contrats de 475 entreprises, et ce après parachèvement de toutes les procédures légales.

Dans ce cadre, M. Temmar a indiqué qu’en dépit que le ministère avait veillé au respect des critères de qualité dans la réalisation, «quelques cas rares de fraude dans la réalisation ont été enregistrés, en raison du manque de suivi par les maîtres d’ouvrage et certains bureaux d’études».

«Pour mettre fin à ce genre de dépassements, des commissions d’enquête ont été dépêchées pour déterminer les responsabilités de chaque partie et prendre des mesures coercitives à l’encontre des auteurs de manipulation ou fraude dans la réalisation des logements.»



200.000 unités seront réalisées en 2019



Ceci nonobstant le fait que pas moins de 200.000 unités sont au programme du secteur de l’Habitat, durant l’année 2019. C’est ce qu’a fait savoir M. Abdelwahid Temmar. Le quota en question a été arrêté, précise-t-il, lors du dernier Conseil des ministres tenu mercredi dernier et présidé par M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République. «Ce programme, qui touchera l’ensemble des wilayas du pays, concernera toutes les formules de logement. Sur ce quota, 90.000 unités sont inscrites selon la formule de location-vente et 50.000 selon le LPP. Les formules de l’habitat rural et AADL seront aussi privilégiées», a déclaré le ministre de l’Habitat. Le lancement de la construction de ce quota s’inscrit, pour rappel, dans le cadre du programme du Président de la République en termes de logements, mis en route au lendemain de sa réélection pour le quatrième mandat. Pour le premier responsable du secteur de l’Habitat, l’État dispose de l’argent nécessaire pour respecter ses engagements.

