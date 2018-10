Céréaliculture à Ouargla : La surface a presque doublé

La surface dédiée à la céréaliculture a presque doublé, cette année, comparativement à la saison écoulée, a-t-on appris des responsables de la wilaya. Une superficie de 4.478 ha a été ensemencée cette saison en blés dur et tendre, contre une surface de 2.446 ha emblavée la saison dernière, ont expliqué les mêmes services.

Bien que la surface céréalière ait gagné du terrain, cette extension demeure insuffisante, au regard des terres récupérées des agriculteurs «inactifs» ayant bénéficié de terres dans le cadre de la concession agricole, a expliqué le wali de Ouargla, Abdelkader Djellaoui, en marge du lancement de la campagne labours-semailles 2018/2019, au niveau de la ferme- pilote Souissi-Meftah, dans la localité d’Afrane, commune de N’goussa. Pour le chef de l’exécutif de la wilaya, «il est temps d’assainir le foncier agricole et d’affecter les 125.582 ha récupérés (574 titres de concession) a des promoteurs sérieux désirant exploiter ces terres».

M. Djellaoui a appelé les responsables du secteur de l’Agriculture à transmettre la liste des agriculteurs blacklistés au ministère de tutelle, en vue de les écarter de futures attributions, sous quelques prétextes, dans différentes régions du pays, et de préserver les efforts de l’administration. Il les a également invités à élaborer une carte agricole de la wilaya, cadastrant les biens publics et privés, les terres concédées, non attribuées et récupérées dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole, en prévision de leur redistribution à d’autres investisseurs agricoles.