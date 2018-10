Amélioration du développement humain en Algérie : Un défi à relever

«L’Algérie doit se mobiliser davantage, dès à présent, pour maintenir et améliorer le niveau de développement humain de la population, surtout que celle-ci connaît une progression de plus d’un million d’habitants par année, et l’Algérie dispose des moyens de réussir ce pari.» Le propos est du Président de la République, M Abdelaziz Bouteflika, qui s’est exprimé ainsi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres.

Le développement humain se rapporte au processus de l’évolution de la société, sur plusieurs dimensions à caractère politique, économique, environnemental, d’éducation et de santé publique. Tous ces aspects ont fait l’objet de réformes initiées sous la gouvernance de M. Bouteflika, et qui se sont traduites par une évolution significative qu’enregistre aujourd’hui le pays en termes de consolidation de l’État de droit, de promotion des libertés individuelles et collectives, de consolidation du principe de la justice sociale, du renforcement de l’offre d’emploi, d’accès au logement, aux soins et de modernisation du secteur de l’Éducation nationale. «Nous devons approfondir les réformes déjà engagées dans tous les secteurs», a recommandé en outre le Chef de l’État à ses membres du gouvernement. Il s’est montré intransigeant quant à la consécration des objectifs escomptés de cette démarche. «Ces réformes garantiront une justice sociale toujours intense, mais aussi plus transparente, plus efficace et plus équitable», a en effet soutenu M. Bouteflika. Dans cette optique, le Chef de l’État avait mis en relief, dans ses instructions, la nécessité de garantir un service public davantage allégé des lourdeurs bureaucratiques. La poursuite des réformes devra également aboutir à la nécessité de «promouvoir une décentralisation plus effective, permettant d’améliorer l’écoute, le dialogue et les solutions de la part des pouvoirs publics face aux attentes des citoyens», a encore ordonné le Chef de l’État. Rappelons que dans son rapport sur le développement humain dans le monde pour 2015, l’Agence onusienne pour le développement (PNUD) avait classé l’Algérie à la 83e place, sur un total de188 pays concernés par les études élaborées par des experts de l’ONU spécialisés du domaine. «Il s’agit d’études indépendantes, fondées sur des données analytiques et empiriques, des grands dossiers traitant des tendances et politiques en matière de développement», avait-on d’ailleurs précisé d’entrée dans ce même document. Celui-ci place l’Algérie dans la catégorie des pays au développement humain élevé, laquelle catégorie comprend 55 États dans le monde.

Le même rapport distingue, en outre, l’Algérie comme leader maghrébin dans le domaine du développement humain, soit loin devant le Maroc (126e place), la Tunisie (96e) et la Libye (94e). Globalement, les conclusions de ce rapport onusien dans son chapitre traitant de l’Algérie attestent du caractère judicieux des réformes initiées par le Président de la République dans les domaines politique, économique et social. En matière de développement humain, l’action menée par les hautes autorités du pays accorde un intérêt particulier à la consolidation et à la promotion des acquis sociaux. Dans ce sillage, on enregistre, notamment cette réelle volonté des pouvoirs publics d’améliorer sans cesse l’accès aux soins, notamment au profit des catégories démunies bénéficiant par ailleurs d’une parfaite prise en charge en matière de scolarité et d’accès aux logements.

Dans le domaine de la création d’emploi, et en dépit de la diminution des financements publics, en raison de la chute des prix du pétrole, nombreux sont les secteurs publics qui font dans le recrutement massif. Ceci sans oublier le nouveau plan de relance économique décidé par le gouvernement et axé essentiellement sur le développement des secteurs hors hydrocarbures, et d’où il est attendu la création de milliers de postes d’emploi à l’échelle nationale.

À ce propos, et lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, le Président de la République avait spécifié au gouvernement la nécessité de poursuivre et d’accélérer l’amélioration du climat des affaires dans le pays, à même de s’assurer de «la valorisation des richesses nationales, de la diversification de l’offre d’emploi et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, devant avancer de paire et de manière plus soutenue encore, avec le concours des investisseurs locaux et de nos partenaires étrangers». «Ce sont donc là un ensemble de chantiers majeurs dont ne doivent pas nous distraire les échéances politiques nationales aussi importantes qu’elles soient, des chantiers sur lesquels j’attends des résultats concrets et diligents», a encore exigé le Chef de l’État.

Karim Aoudia