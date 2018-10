Développement des wilayas du Sud : objectifs ambitieux

Au centre d’une dynamique de développement socio-économique mise en œuvre dès le début des années 2000, sous la conduite éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, les wilayas du Sud ont bénéficié d’une réelle métamorphose en termes d’acquis multiples enregistrés dans tous les domaines.

La mise en œuvre des différents programmes quinquennaux initiés par le Chef de l’État a permis de hisser les régions du Sud, les wilayas frontalières notamment, au rang de véritables attractions, valorisant, d’une part, le potentiel d’investissement dont elles disposent dans divers secteurs, et consacrant, d’autre part, une réelle amélioration des conditions de vie des populations. De gigantesques projets structurants ont vu le jour dans cette partie du pays, en sus d’un effort soutenu consenti par l’État en matière de consolidation des acquis sociaux, et qui est toujours de vigueur. Des projets d’une importance capitale qui sont à insérer en bonne place parmi les multiples défis relevés sous la gouvernance judicieuse du Président de la République. On peut citer, entre autres, le mégaprojet de transfert des eaux souterraines d’In Salah à Tamanrasset, ayant coûté une enveloppe de 2 milliards de dollars. Sa réception a permis de solutionner définitivement la problématique du manque d’alimentation en eau potable, non sans insuffler une nouvelle dynamique économique dans cette région frontalière au potentiel prometteur, y compris dans les secteurs du Tourisme, du Commerce et de l’Agriculture. Autre projet ne manquant pas d’importance eu égard à son impact escompté en termes de développement de l’activité économique et industrielle dans le Sud, le gazoduc de Tamanrasset, dont la mise en service en avril dernier s’est ajoutée à la liste des engagements du Président de la République, tous consacrés en faveur de la région du Sud.



151 milliards de DA pour relancer Le Fonds spécial Sud



L’intérêt qu’accordent les hautes autorités du pays pour cette même région ne se limite pas uniquement aux domaines des ressources hydriques ou énergétiques, où les résultats obtenus sur le terrain sont plus que probants. Au-delà de ce bilan, la dynamique du développement dans le Sud se caractérise par sa dimension multisectorielle, comme le souligne d’ailleurs le Plan d’action du gouvernement élaboré pour garantir la consécration sur le terrain du programme du Président de la République en termes de développement tous azimuts.

En la matière, «la feuille de route» de l’Exécutif prévoit, rappelle-t-on, la relance du Fonds spécial Sud, ce qui a valeur d’une décision audacieuse, eu égard à la conjoncture que vit le pays marqué par une diminution de ses ressources financières, due la chute des prix du pétrole. Dans le cadre de la réactivation de ce fonds, les wilayas du Sud devront bénéficier d’un montant conséquent de l’ordre de 151 milliards de dinars, comme cela été annoncé par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, lors d’une visite effectuée à Ghardaïa. Sur un autre volet, le plan d’action du gouvernement prévoit de hisser les wilayas déléguées du Sud en wilayas en plein exercice, une option devant se répercuter assurément par une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, ainsi que la valorisation des richesses locales par le recours à des investissements créateurs de richesse et d’emploi.



Adapter les compétences aux besoins de l’économie locale



En faveur des wilayas Sud, l’action que mènent les pouvoirs publics vise la consécration d’une série d’objectifs tout aussi importants les uns que les autres. Des objectifs ayant trait à l’amélioration des conditions de scolarité, y compris en développant la formation des enseignants localement, le renforcement de la couverture de santé publique, l’intensification de la réponse à la demande de logement, par l’appui à l’auto-construction de logements sociaux et ruraux. En vertu du plan quinquennal 2015-2019, les wilayas du Sud devront également bénéficier de la réalisation d’importants programmes communaux de développement, d’extension des réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires, d’appui au développement et à la diversification de leur potentiel économique, sans oublier l’augmentation de l’offre d’emploi de manière si bien adaptée aux besoins de l’économie locale. Dans cette optique, et outre les secteurs des hydrocarbures, des mines et du tourisme, le développement du potentiel agricole dont disposent les wilayas du Sud s’inscrit à l’ordre des priorités. Il est d’ailleurs prévus de renforcer les moyens d’irrigation, de promouvoir au mieux la réalisation des fermes-pilotes et de consolider l’option de la concession des terres agricoles au profit de jeunes entrepreneurs. La création de zones industrielles sera également encouragée dans cette partie du pays, tout comme la construction de projets importants d’envergure, à l’exemple de la raffinerie de Hassi Messaoud. À l’évidence, avoir des ambitions en matière de développement tous azimuts ne pouvait être envisageable sans la stabilité et la sécurité dont jouit le sud du pays, grâce à la vigilance permanente de l’ANP et des autres services de sécurité combinés.

Karim Aoudia