Éducation nationale : Les intendants déposent un préavis de grève

La coordination nationale des fonctionnaires des services économiques relevant de l’Education nationale vient d’émettre un préavis de grève à partir d’aujourd’hui.

Il s’agit des intendants qui annoncent l’organisation d’un mouvement de débrayage qui sera cyclique à raison d’un jour par semaine, fixé chaque mardi, et ce, jusqu'à la prise en charge de leurs doléances par la tutelle.

La coordination a précisé dans son communiqué, rendu public hier, que les intendants comptent observer à partir d’aujourd’hui, des sit-in au niveau des directions de l’éducation nationale et au siège du ministère, dans le but de remettre sur la table leur revendications.

Parmi les principales revendications, figure notamment la révision de leur grille de salaires. Les fonctionnaires des services économiques déplorent en effet, le fait qu’ils n’ont pas été intégrés dans la nouvelle grille indiciaire des grades et dans le régime de rémunération des corps spécifiques du secteur.

Une grille publiée par la tutelle en application du décret présidentiel 14-266 du 28 septembre 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel 07-304 du 29 septembre 2007.

Autres points soulevés par les fonctionnaires des services économiques, figurent aussi, la révision du statut particulier de l'intendant, ainsi que la classification de la catégorie de ce corps relevant du secteur de l’Education nationale.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Education nationale a procédé en avril dernier et en application de la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’élaboration d’une nouvelle grille indiciaire des grades et le régime de rémunération des corps spécifiques de l’Education nationale, contenue dans le décret exécutif 08-315, modifié et complété par le décret exécutif n 12-240 du 29 mai 2012», qui est déjà entré en vigueur.

Le ministère a procédé également, à la mise en œuvre du décret présidentiel numéro 14-266 du 28 septembre 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel n 07-304 du 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires du secteur, sans inclure, apparemment, les intendants.

Le ministère de l’Education nationale a, pour rappel, annoncé l’installation d’une commission ad hoc interministérielle afin d’élaborer un cadre réglementaire pour la prise en charge des revendications du corps d’intendance.

Pour sa part, la ministre, Mme Nouria Benghebrit a précisé récemment au Forum El Moudjahid, dont elle était l’invitée, que «sur 259 préoccupations soulevées par les syndicats, 67% ont été réglées et 11% sont en cours de règlement», affirmant «qu’il est temps de passer de la logique de protestation à la logique de concertation», car, a-t-elle ajouté, «l’école a besoin de stabilité pour aboutir à un enseignement de qualité».

Kamélia H.