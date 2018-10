La promotion du discours religieux modéré est une réussite algérienne, M. Mohamed Aïssa : « La diplomatie religieuse au service du vivre ensemble »

«L’Algérie mène une diplomatie religieuse» à travers la promotion du «discours modéré», a déclaré le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa. Lors de son passage, hier, au Forum de la radio. L’invité du forum a insisté sur «la présence active des imams» comme acteurs sociaux dont la mission est «de mettre en avant les percepts d’une religion de paix». Le concept d’une religion de paix et le discours modéré sont dans l’esprit de M. Aïssa, «ce qui fortifie le rempart national contre l’intrusion des idées et comportements déviants et extrémistes».

Le ministre a insisté longuement sur la nécessité de «préserver la spécificité nationale». Ce explique par là, qu’il s’inscrit dans la défense d’une identité religieuse algérienne s’inspirant de notre héritage culturel, et riche patrimoine civilisationnel et théologique, face aux courants et idées transfrontalières menaçant la stabilité des sociétés.

A cet effet, M. Aïssa, a mis en exergue la nécessité de procéder à «la conjugaison des efforts institutionnels pour ne pas faire de la religion une source de conflits ou de tensions au sein de la société, mais plutôt un vecteur de paix et de sérénité». Partant de là, le ministre a estimé que «l’institution religieuse, de par sa faible mobilisation sur le terrain, a failli, par le passé, à accomplir sa mission de faire face à la propagation des idées étrangères à notre société».

Pour illustrer ses propos, M. Aïssa fait une lecture rétrospective du discours des instances religieuses «qui étaient limités avant, à la simple dénonciation des actes de terrorisme», mais les temps ont changé, «aujourd’hui, le département des affaires religieuses et les entités qui en dépendent, effectuent un travail qui secoue les fondements conceptuels des courants religieux tenant des discours de haine pour les contrer avec des arguments probants ». En effet, le ministre, a rappelé que «l’Algérie est passée aujourd’hui à une autre dimension. Celle du tarissement des sources de propagation des discours haineux teintées d’une lecture erronée des percepts de notre religion». C’est, ajoute-t-il, «l’apport principal de la charte de réconciliation nationale, reconnue dans la constitution».

L'évocation de ces sujets d’une extrême importance, a été l’occasion pour le ministre de souligner combien il est important d’évaluer, améliorer, et actualiser les programmes de formation au profit des imams, afin qu’ils soient «les médiateurs rejetant la rhétorique haineuse, et promoteurs du vivre ensemble, loin de la division et la ségrégation».



Les imams tenus de respecter la référence religieuse inspirée de la pratique de nos ancêtres



Saisissant l’opportunité de sa présence au forum de la radio, M. Aïssa a évoqué la sortie de la première promotion des imams, formée dans le cadre d’un partenariat entre son département et celui de l’enseignement supérieur, dans la spécialité, «Daâwa Wal Irshad» (prédication et de orientation). Des imams hautement diplômés, qui seront appelés «à hisser, de par la formation dispensée, le niveau du discours sur les Minbar des mosquées».

L’invité du forum a souligné que «l’Etat n’impose pas aux imams leurs prêches», néanmoins, celui-ci tiendra à faire cette précision que, «dans la démarche légitime de préserver la spécificité du contexte algérien, ces derniers sont tenus de respecter la référence religieuse inspirée de la pratique religieuse de nos ancêtres qui ont adopté cette religion depuis quatorze siècles» a-t-il précisé.

Il a par ailleurs, assuré dans une déclaration en marge de son passage au forum, «qu’une proposition d’amendement du code pénal, en vue de protéger les imams de la République contre les menaces dont certains sont victimes dans les moquées, a été déposée». M. Aïssa, a déclaré par ailleurs, que son département compte « organiser des assises nationales, en ce mois d’octobre, pour une réflexion sur le statut de la religion, les pratiques religieuses et le fondement référentiel de la nation».

Une réflexion explique le ministre, qui aura pour but «d’extrapoler l’histoire, examiner les idées, interroger les bases théoriques des écoles religieuses, dans le but de dégager une convergence de vues sur le statut de la religion au sein de la société». Il a affirmé que «seront invités à ces assises tous ceux qui veulent participer sans exclusion aucune ».

Le ministre a affirmé à la fin, que «l’Algérie exporte au monde un modèle réussi», puisque les imams algériens sont de plus en plus sollicités en Europe, notamment en France, aux Etats-Unis, et partout dans le monde pour leur expertise connue et reconnue dans la lutte contre toutes les formes de radicalisation.

Le premier responsable des Affaires religieuses est revenu sur les préparatifs de la saison du Hadj en réaffirmant «que le tirage au sort sera organisé dès ce mois d’octobre, alors que la location, et la conclusion des contrats de restauration et de transport est prévue à partir du mois de décembre prochain».

Tahar Kaidi