Prévisions météo : précises à 80%

« L’ONM établit ses prévisions suivant les normes internationales en recourant à des moyens technologiques permettant d'atteindre un taux de précision avoisinant les 80% », a affirmé la chargée de l'information auprès de l’Office national de la météorologie. Dans une déclaration accordée à l'APS, Mme Houaria Benrakta a fait savoir qu’en termes de navigation aérienne « l’Algérie reste un pays pionnier au niveau arabe ».

La météorologiste s’est appuyée sur le fait que les services de l'ONM ont obtenu, le 23 mars 2017, «la certification ISO 9001/2008 relative à la navigation aérienne et la certification ISO 9001/2015, permettant à l’Algérie de devenir le seul pays arabe à obtenir cette certification qui mesure le taux d'application des normes internationales en matière de navigation aérienne dans le cadre du système de management de la qualité (SMQ)».Dans ce contexte, elle a précisé que l’Office avait amélioré, au cours des dernières années, la précision de ses prévisions grâce à un modèle numérique prenant en compte tous les cumulonimbus et les activités orageuses et qui permet de déterminer les zones de perturbation avec une précision de l’ordre de 3 km au lieu de 8 km auparavant.

« Grâce à ce modèle, on arrive à collecter des informations précises pour chaque wilaya et non la région tout entière. D’ailleurs, il permet d'établir des prévisions dans les 48 heures avec un taux de précision pouvant atteindre les 80%», a-t-elle souligné. A cet effet, l’on apprendra que l’Office exploite des images satellites à travers des modèles numériques et assure un suivi permanent en calculant les données émises par ses différentes stations régionales, réparties sur l’ensemble du territoire national.

« Ces données sont exploitées dans la prévision instantanée des cellules orageuses et des perturbations. Ces opérations sont rendues possibles grâce à un supercalculateur qui permet d'accélérer les opérations de prévision et d'analyse des données internationales et locales, et ce, dans le but de réduire le périmètre de prévisions à 1,3 km», a-t-elle fait savoir.

Evoquant les perturbations ayant touché récemment plusieurs wilayas de l'Est, Mme Benrakta a assuré que l'ONM avait rempli pleinement son rôle comme à l'accoutumée en assurant un suivi continu de la météo. « Les perturbations enregistrées à l’est du pays étaient dues à une série de cellules orageuses très actives et inhabituelles pour le mois de septembre, formées par des masses d’air chaudes qui ont été à l’origine des fortes températures enregistrées en août dernier », a-t-elle expliqué.

Selon l’intervenante, les fortes perturbations météorologiques, l’importante activité orageuse et les cellules orageuses formées dans les régions est du pays, enregistrées début septembre dernier, ne sont pas des perturbations météorologiques classiques pouvant être détectées par les modèles numériques, mais il s’agit plutôt d’une perturbation locale particulière qui peut être observée par satellite en fin de journée. « Les services de l'ONM suivaient de près ces perturbations et émettaient des bulletins (spéciaux et quotidiens), mais ce genre de perturbation complique l'opération de prévision de la pluviométrie », a-t-elle dit, révélant que même les services de météorologie à l’échelle internationale trouvent des difficultés pour prévoir les quantités de pluies pouvant accompagner les cellules orageuses.

Par ailleurs, Mme Benrakta a mis en garde contre des sites concurrentiels qui donnent de fausses informations. Rappelons dans ce contexte que l'Office a créé une application à télécharger gratuitement sur Smartphone, qui permet de s'enquérir des prévisions météorologiques et de recevoir les BMS.

Sarah A. Benali Cherif