Tizi Ouzou : Nouveau souffle à la dynamique de développement

Le nouveau wali, Abdehakim Chatter, a pris officiellement hier ses fonctions en présence de son prédécesseur, Mohamed Bouderbali, des autorités locales, civiles et militaires, du P/APW, Youcef Aouchiche, ainsi que des élus locaux et nationaux et des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile. Le wali a appelé à la conjugaison des efforts des élus pour réussir le développement de la wilaya. «La solidarité entre tous les intervenants dans le développement de la wilaya est plus qu’une nécessité», a-t-il souligné, tout en s’engageant à fournir les efforts nécessaires pour réussir le développement de la wilaya dans tous les domaines et à conjuguer ses efforts avec tous les acteurs pour donner un nouveau souffle à la dynamique du développement. L’ancien wali, Mohamed Bouderbali, a indiqué qu’il a servi loyalement et avec abnégation la population, rappelant que la wilaya qui dispose d’énormes potentialités a enregistré d’importants développements dans différents secteurs.

Bel. Adrar