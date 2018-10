Bordj Bou-Arréridj : promotion de l’investissement, une priorité

La cérémonie de passation de consignes entre le wali sortant M. Salah Affani et celui qui l’a remplacé, M Benamar Bekouche, a eu lieu hier à la résidence de la wilaya située sur la route de Medjana.

La cérémonie a été marquée par la présence des élus, des représentants de la société civile et des correspondants de presse au niveau local en plus des autorités civiles et militaires.

Au cours de la rencontre le wali sortant qui a tenu à remercier le Président de la République pour la confiance placée en lui puisqu’il a été nommé wali de Tissemsilt a salué le rôle joué par toute la composante présente dans la réussite des missions qu’il a engagées pour le développement de la wilaya.

Au passage il a insisté sur le niveau atteint par la presse locale qui a été selon lui d’un apport certain pour la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Il a eu un mot émouvant pour la catégorie des moudjahidines qui nécessitent a-t-il déclaré une attention particulière étant donné sa contribution pour la révolution et l’âge avancé de ses membres.

Il n’a pas manqué de demander à toute la société locale d’apporter son aide au nouveau wali puisque le développement n’est pas l’affaire du premier responsable de la wilaya seulement comme il l’a rappelé.

C’est ce qu’a demandé également son successeur qui a souligné sa disponibilité à œuvrer pour le progrès de la wilaya et la satisfaction des besoins de ses habitants.

Parmi les axes de son programme de développement, le nouveau wali de Bordj Bou Arreridj place la poursuite du développement local. «Je suis à l’écoute de toutes les préoccupations pour les traiter convenablement avec l’accompagnement de toute la composante de la wilaya» a-t-il indiqué également.

