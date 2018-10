Mascara : profondes mutations

Une cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu entre M. Baiche Hamid et son prédécesseur, M. Lebka Mohamed. Ils ont souligné l’importance d’être au service du pays et évoqué les dossiers liés à la gestion des affaires de la wilaya dans le domaine du développement sur tous les plans. La wilaya connaît de profondes mutations marquées par le développement dans différents secteurs ainsi que la création de nouveaux pôles d’investissements.

Les habitants attendent l’attribution de logements et l’éradication de l’habitat précaire.

A. G.