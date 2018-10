Prise de fonctions des nouveaux walis : BéJAïA : redonner à la wilaya la place qui lui sied

Le nouveau wali de Bejaia, Ahmed Mabed, et le secrétaire général, Slimane Dabbou, de la wilaya ont pris leurs fonction hier lors d’une cérémonie organisée à la salle des congrès de la wilaya et à laquelle ont pris part les élus nationaux et locaux, les responsables des services de sécurité, le procureur général et la présidente de la cour, les chefs de daïra et les directeurs de l’exécutif de wilaya. La cérémonie a été présidée par l’ex-secrétaire général, wali intérimaire de Bejaia et promu dernièrement au poste de nouveau wali d’Annaba, Mezehoud Toufik. Le secrétaire général sortant a tenu à remercier l’ensemble des cadres de la wilaya et la population pour toute l’aide qui lui a été apportée lors de son exercice a la tête de la wilaya. Le nouveau wali s’est adressé à l’assistance pour l’exhorter à travailler ensemble et conjuguer tous les efforts pour rattraper le retard qu’accuse Bejaia dans plusieurs domaines avec des projets a l’arrêt et d’autres gelés. «Il vous est demandé chacun dans son secteur d’apporter une contribution efficace pour redonner à la wilaya la place qui lui sied. Il faut rattraper le retard et aucune excuse n’est permise.

On doit tous œuvrer pour relancer dans l’immédiat tous les projets en souffrance. La réussite doit être collégiale et à tous les niveaux » devait-il déclarer.

Ainsi, beaucoup de travail attend le nouveau wali qui doit prendre le taureau par les cornes pour redresser la situation chaotique de la wilaya qui accuse d’énormes problèmes dans plusieurs secteurs, à commencer par celui de l’insalubrité, la dégradation des routes, la faible pénétration du gaz et l’alimentation en eau potable.

M. Laouer