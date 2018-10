Protection de la famille : Une mission de l’État et de la société

La célébration de la Journée mondiale de la personne âgée, qui coïncide avec le 1er octobre de chaque année, a été présidée par Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, qui a entrepris une visite d’inspection et de travail dans la cité de l’Émir, pour fêter cet évènement aux côtés des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

La ministre s’est rendu dans la matinée à Bouhanifia, accompagnée du secrétaire général de la wilaya qui assure l’intérim du wali, des autorités civiles et miliaires de la wilaya et des cadres de son département ministériel. Elle a visité l’exposition de photos et de tableaux explicatifs concernant les activités sociales dans la wilaya. La ministre a souligné que les constantes de notre patrimoine et les valeurs religieuses et traditions sociales ancestrales font que l’on doit obligatoirement avoir beaucoup d’égard et de respect envers les personnes âgées, rappelant que la protection de la famille est du ressort de l’État et de la société, avant de mettre en valeur les différents dispositifs et mécanismes destinées à la protection des personnes âgées et les mesures d’accompagnement prises pour une meilleure prise en charge de cette catégorie sociale. L’Algérie, indiquera Mme Eddalia fête cet événement dans un cadre de changements significatifs multidimensionnels qui prévalent dans le monde et influent directement sur la vie sociale et en particulier les franges sociales les plus fragiles et c’est pourquoi une attention particulière est accordée par ce département ministériel pour prendre en charge toutes les préoccupations de cette frange de la société.

La ministre dira aussi «Je suis honorée, ajoutera la ministre d’être parmi vous dans la cité de l’émir pour donner le coup d’envoi de l’ouverture de sessions thermales au profit de nos mères et de nos enfants parmi les personnes démunies, un programme qui s’étend jusqu’ à la fin de l’année à travers 13 wilayas, des établissements qui disposent de toutes les commodités de thérapie et de soins.

La ministre a évoqué également le taux d’espérance de vie chez les hommes et les femmes qui atteint un taux appréciable se situant entre 78,2% et 76,9%. Le programme du ministère permet la création de très bonnes conditions d’insertion pour l’amélioration du cadre de vie de la population et en particulier les couches sociales les plus défavorisées,à titre d’exemple le programme de l’ADS dans le dispositif de l’allocation forfaitaire de solidarité qui constitue une aide destinée aux catégories de population inaptes au travail et qui ne seront pas en mesure de bénéficier des opportunités génératrices de revenus, induites par la relance de la croissance économique et par les dispositifs de promotion de l’emploi. Les activités de l’ADS a touché entre 2011 et 2018 plus de 78.635 personnes, soit une enveloppe financière conséquente de l’ordre de 5.282.432 741,57 DA.

A. Ghomchi