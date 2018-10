Sétif : Une offre diversifiée

Le premier Salon national de l’immobilier « Sétif-Immo 2018», qui a eu lieu samedi dernier, a réuni de nombreux intervenants dans différentes spécialités de ce secteur, émanant de différentes wilayas. Il a constitué une opportunité du secteur de l’immobilier pour présenter une offre diversifiée des nouveaux projets de logement, produits, services, mais aussi un espace de conseils et solutions aux différentes préoccupations qui sont relevées dans le domaine de la construction.

Les visiteurs ont eu une vision exhaustive du marché de l’immobilier devant répondre aux attentes des différents profils, primo accédants, revendeurs et investisseurs. Des conférences ont été organisées à l’effet de prodiguer aux visiteurs des conseils et informations complémentaires, soulignent les organisateurs de ce Salon, par lequel ils envisagent ainsi de favoriser le contact et mettre en relation directe ces opérateurs, ceux du logement et du crédit, ainsi les futurs acquéreurs et investisseurs. Raouf Stiti, PDG de Batimatec-Expo, a expliqué l’importance que revêt une telle rencontre et l’impact qu’elle est appelée à produire sur la promotion et une meilleure gestion du secteur de l’immobilier dans toutes ses composantes. Il a fait état des efforts consentis par l’État dans ce domaine au niveau national, et souligne l’exemple révélateur de Sétif et de la dynamique qui y prévaut, encourageant de ce fait la mise en œuvre de telles initiatives. Plusieurs thèmes portants sur «La disponibilité foncière dans la wilaya de Sétif», «Le processus de la promotion immobilière», «Le cadre législatif et réglementaire de l’administration de la copropriété», «La problématique de la gestion immobilière au sein de la copropriété» ont été développés par différents spécialistes en la matière, lors d’une journée thématique consacrée également à la gestion de la copropriété, un thème d’actualité analysé et commenté sous toutes ses facettes par des experts du secteur de l’immobilier.

F. Zoghbi