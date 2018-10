AADL 2 : L’ordre chronologique d’inscription respecté

«En application de l’arrêté du 22 juillet 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 23 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logement dans le cadre de la Location-vente, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville informe l’ensemble des souscripteurs au programme AADL, que l’ordre chronologique d’inscription est toujours respecté, conformément à l’arrêté sus-cité», peut-on lire dans le dernier communiqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Le texte précise aussi que, vu la demande croissante des souscripteurs dans certaines wilayas, la Direction générale de l’AADL a décidé d’examiner les préoccupations des souscripteurs, en tenant compte de la situation de chacun d’eux, à l’instar de la distance entre le lieu de résidence et le site d’affectation. Ces cas exceptionnels examinés concernent, en tout, quatre wilayas (Djelfa, Chlef, Laghouat et Tébessa).

À Djelfa, avec trois sites éloignés (El-Djelfa, Hassi Bahbah et Birine), les demandes des souscripteurs ont été satisfaites en les réorientant selon leur lieu de résidence, tout en respectant l’ordre chronologique d’inscription et la disponibilité des programmes de logement.

Pour ce qui est de la wilaya de Chlef, les demandes des souscripteurs ont été prises en charge pour les trois sites de Chlef, de Ténès et de Boukadir. Ces derniers ont été réorientés selon leur lieu de résidence, tout en respectant l’ordre chronologique d’inscription et la disponibilité des programmes de logement. Le troisième cas concerne la wilaya de Laghouat, avec ses deux sites Laghouat et Aflou, où les souscripteurs ont été réorientés selon leur lieu de résidence, tout en respectant l’ordre chronologique d’inscription et la disponibilité des programmes de logement. Pour le quatrième cas qui concerne la wilaya de Tébessa avec ses sites : Tébessa, Bir El-Ater, El Ouenza et Chréa, le ministère a affirmé qu’une demande avait été formulée par les souscripteurs, à l’occasion de la dernière visite du ministre de l’Habitat (10 septembre). Le ministre a donné des instructions de réexaminer ces cas. «L’agence examinera la possibilité d’orienter chaque souscripteur, selon le lieu de sa résidence, en se basant sur l’ordre chronologique d’inscription, le certificat de résidence et la disponibilité de logements dans les régions demandées», a indiqué le communiqué.

Enfin, le ministère a affirmé que l’ordre chronologique d’inscription était toujours respecté, et que les cas enregistrés dans les wilayas sus-citées avaient été traités «de manière exceptionnelle».

En parallèle, l’opération des choix de sites à travers 34 wilayas du pays pour les souscripteurs du deuxième programme AADL 2013 se poursuit.

En effet, pas moins de 40.000 souscripteurs seront convoqués, dès le mois d’octobre prochain, pour le paiement de la troisième tranche et la réception de leur décision de pré-affectation. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, dans une déclaration accordée à la presse nationale.

En effet, M. Abdelwahid Temmar a fait savoir que cette opération concernera ceux qui parmi les souscripteurs de ce deuxième programme, lancé en septembre 2013, se sont acquittés des première et deuxième tranches, et qui ont déjà choisi leur site.

Selon les explications données par le ministère, à la faveur de la publication d’un récent communiqué, «une fois le choix effectué, les souscripteurs sont orientés vers des sites, après étude du dossier et suivant certains critères». Cela dit, «la priorité sera accordée au lieu de résidence, à la situation familiale, au lieu de scolarité et au numéro d’inscription».



3e tranche : 10,5 millions de centimes, pour un F3, et 13,5 millions de centimes, pour un F4



M. Temmar avait affirmé récemment que l’État «poursuivra la distribution des logements dans différentes formules, à travers toutes les wilayas», rappelle-t-on.

Il s’est engagé à suivre et à contrôler les travaux réalisés par les entreprises en charge de la réalisation de projets de logement, affirmant que son secteur prendra des sanctions à l’encontre de toutes les entreprises qui ne respectent pas les délais de livraison des projets qui leur sont confiés.

De son côté, le directeur général de l’Agence pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), Saâd Rouba, a révélé que comme la précédente, cette troisième tranche sera de 10,5 millions de centimes, pour le logement F3, et 13,5 millions de centimes, pour le F4, et «la convocation de ces 40.000 demandeurs se fera selon l’ordre chronologique», a-t-il tenu à souligner.

Le DG a annoncé en outre la distribution, en octobre prochain, de 1.000 de logements dans les wilayas de Tlemcen et de Tiaret, 800 unités sur le site de Bouinan, dans la wilaya de Blida, en octobre, ainsi qu’un quota important à Alger, sans donner plus de précisions sur ce sujet.

Celui-ci a tenu d’ailleurs à affirmer qu’au niveau des wilayas non concernées par le programme AADL 1, telles que Bordj Bou-Arréridj, Médéa, Mostaganem et Sétif, les souscripteurs de 2013 ont été appelés à s’acquitter des troisième et quatrième tranches à la fois.

Soulignons que l’AADL a lancé, en application des instructions du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, «les opérations administratives à distance», en ouvrant une fenêtre sur le site électronique de l’AADL permettant au souscripteur d’accéder, via son nom d’utilisateur et son mot de passe, à la base de données relative à son dossier, et de suivre le taux d’avancement du projet abritant son logement.

Sarah A. Benali Cherif