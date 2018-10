Agriculture : Des concertations pour le développement du secteur

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a mis l’accent, hier à El-Oued, sur la nécessité de moderniser les mécanismes de vulgarisation agricole, d’assistance et de consulting pour le développement du secteur dans le pays.

«Il faut focaliser les efforts sur la modernisation des mécanismes de vulgarisation agricole, d’assistance et de consulting technique pour le développement de l’agriculture et du monde rural, pour atteindre une complémentarité globale, du fait que ces facteurs constituent des piliers fondamentaux du développement socioéconomique», a affirmé M. Bouazghi lors des festivités de la 25e édition de la journée nationale de la vulgarisation agricole.

Selon le ministre, la stratégie de développement élaborée à l’horizon 2022 est en cours d’exécution pour «relever le défi de la sécurité alimentaire dans notre pays, à travers l’exploitation optimale et continue des ressources naturelles, la diversification des activités économiques et la création d’un climat et de mécanismes de production, aussi bien dans le domaine agricole que dans les secteurs de la pêche et des forêts». «Des résultats encourageants ont été réalisés depuis 18 ans en termes de production agricole, de réduction des importations et de diversification des produits pour asseoir une stratégie d’exportation durable et renforcer la sécurité alimentaire», a souligné M. Bouazghi, avant d’illustrer cette avancée par la réalisation d’un taux de croissance de 8% dans l’agriculture la saison dernière. «La hausse de la valeur financière de la production agricole à plus de 3.000 milliards DA, la contribution au produit intérieur brut (PIB) à 12,3%, l’occupation d’un taux de 21% de la main-d’œuvre, sont autant d’indices encourageants réalisés par le secteur», a estimé le ministre de l’Agriculture.

Selon le ministre, la stratégie du secteur a été couronnée de résultats positifs dans pratiquement la majorité des segments culturaux, à l’instar de la céréaliculture qui a permis d’engranger, cette année, 60,5 millions de quintaux (qx) de céréales, contre une production de 34,7 millions qx la saison dernière, tandis que les légumes secs ont donné lieu à une production de 1,3 million qx cette saison, contre 642 qx en 2009. Ces résultats constituent le fruit des efforts conjugués pour le développement et le soutien technique, axés sur la consolidation des divers projets structurants de la production agricole, l’innovation et le développement génétique des espèces animales, en plus de la mise en œuvre de programmes et mécanismes portant amélioration des semences et l’exploitation rationnelle des intrants agricoles et de méthodes modernes de l’irrigation agricole, ciblant les catégories productrices, les cadres et les jeunes dans le monde rural. Le bilan établi par le secteur fait état de la formation ces dernières dix années de pas moins de 493.000 agriculteurs et exploitants agricoles, l’organisation de 27.000 rencontres d’information et de sensibilisation, ainsi que de 86.000 visites de terrain pour la vulgarisation agricole. La concrétisation de ces acquis est le fruit, a soutenu M. Bouazghi, de la stratégie du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers le Plan national de développement agricole (PNDA). Un plan qui a eu un grand impact sur la production agricole, la confirmation de la place du secteur agricole dans le système économique national en faisant de l’agriculture le «véritable levier» du développement économique global, à la faveur de l’intensification de la production dans les filières agricoles stratégiques et un développement intégré des régions rurales. Le ministre de l’Agriculture a mis à profit cette journée de vulgarisation agricole pour honorer un animateur d’une émission radiophonique dédiée au thème, un cadre retraité du secteur de l’agriculture, un jeune innovateur ayant contribué au perfectionnement de techniques d’irrigation sous pivot, deux agriculteurs et un éleveur de la région, en plus de la remise d’un titre de concession pour la réalisation du projet «la Maison de l’agriculteur». M. Bouazghi a, lors de sa tournée, visité une exposition organisée à la salle omnisports de Taksebt (El-Oued), regroupant plus de 70 exposants versés dans différentes filières agricoles sahariennes, avant de suivre un exposé sur les potentialités agricoles (végétale et animale) que renferme le secteur dans la wilaya d’El-Oued. Il a, en outre, procédé à l’inauguration d’un laboratoire vétérinaire relevant de l’Institut national des études vétérinaires, et s’est enquis du projet du siège de la chambre agricole, avant de donner le coup d’envoi, depuis une exploitation agricole privée dans la commune de Trifaoui, de la campagne agricole 2018/2019.