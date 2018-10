M. Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF : « Modernisation et amélioration des prestations »

Un centre de compétences de haute technologie dans le domaine de la signalisation électronique, unique en Afrique, sera inauguré courant novembre, dans le cadre du partenariat avec Siemens.

Poursuivant les efforts de modernisation de ses équipements, et de ses moyens de transport, aussi bien au niveau des équipements de bord que du confort, pour répondre aux attentes des voyageurs, et après avoir acquis de nouveaux matériels roulant, la Société nationale des transports ferroviaires s’attelle à améliorer les prestations fournies à ses usagers, un objectif qu’elle s’est fixé depuis 2013. «Une stratégie a été bâtie dans ce sens qui repose sur deux principaux axes, à savoir, le renouvellement du matériel logique de production, notamment, le matériel roulant et la mise à niveau de l’infrastructure, a déclaré dans ce sens, le directeur général de la SNTF. M. Yacine Bendjaballah qui était, hier, l’invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne, a fait savoir, que le plan d’action de la société, portant sur la rénovation et le développement de son parc roulant et la diversification de ses activités, aura mobilisé une enveloppe de près de 127 milliards de dinars, des fonds alloués à la SNTF par les autorités publiques. Un montant qui, au vu du retard enregistré dans sa répartition, aura été restructuré, en 2013, sur deux tranches, une première de 68 Mds DA, presque totalement consommée et une autre de 58 Mds DA, qui va démarrer, avec le lancement des contrats pour couvrir la période au-delà de 2020, a-t-il précisé, tout en soulignant que l’acheminement de marchandises, entre autres, le fer et le phosphate, occupe près de 40% du total des activités de l’entreprise. A ce titre, la SNTF compte développer le transport de marchandises pour permettre à Sider de reprendre ses activités. «On passera très prochainement à deux trains pour le transport de phosphate», a annoncé, à ce propos, le DG de la SNTF. L’élément humain est également pris en charge dans le cadre de cette démarche qui consiste à former cette ressource aux pratiques modernes de gestion, notamment en ce qui concerne l’amélioration des prestations à la clientèle. Mais, «il faut du temps» pour former le personnel, admet M. Bendjaballah qui a fait part d’une stratégie de formation entamée depuis trois années et qui a contribué à une nette amélioration au plan de la qualité de service à la clientèle. Dans le cadre de sa stratégie, l’entreprise exige que «Tout contrat fait avec des fournisseurs devra passer par un partenariat stratégique comme celui de Siemens portant sur des formations diplômantes reconnues mondialement. Aussi, la SNTF va inaugurer, en novembre prochain, un centre de compétences de haute technologie dans le domaine de la signalisation électronique, basée sur la haute technologie, unique en Afrique, dans le cadre du partenariat avec Siemens. Ce premier centre d’essai, totalement encadré par des Algériens, permettra d’exporter le savoir-faire algérien dans les toute prochaines années. Sur un autre plan, et en ce qui concerne la santé financière de la société des transports ferroviaires, le premier responsable de la SNTF a indiqué, que les choses vont dans le bons sens. Dans le cadre de sa stratégie, la SNTF œuvre à réduire davantage ses pertes financières, enregistrées au cours de ces dernières années. «Pour les premiers six mois de l’année, on est arrivés à couvrir nos charges et on espère se maintenir sur cette conduite pour nous éloigner de la zone de déficit qui nous a accompagne depuis de longues années», a-t-il déclaré à ce propos. Dans sa lancée, il a déploré le phénomène de jets de pierres contre des trains en mouvement, regrettant, par la même occasion le fait que les campagnes de sensibilisation engagées n’aient pas mis un terme à de tels actes. «Malheureusement, cette problématique est là, et nous sommes est en train d’apprendre à vivre avec cette réalité, d’essayer d’y faire face», regrette-t-il. Les coûts de ces préjudices s’élèvent à près 800.000 DA en moyenne. Au plan des acquisitions, il a déclaré que dix trains «Coradia sont déjà là, dont six sont en circulation, le reste état en phase d’homologation, d’essais technique. Il reste sept autres Coradia à débarquer, soit au total, dix-sept trains dont la réception est prévue pour l’année en cours. Concernant les retards et l’annulation des départs des trains et autres désagréments évoqués par les voyageurs en train, M. Yacine Bendjaballah a précisé que la SNTF qui veille à la professionnalisation de ses activités, promet d’améliorer ses prestations dès 2020. «Il y a des imprévus, des obstacles sur la voie qui font que le train ne respecte pas parfois ses horaires. Nous sommes en chantier, donc on n’a pas le choix, soit on fait la voie ou bien on abandonne le service. On a préféré faire les deux. Que les gens soient patients avec nous», dira-t-il. Le premier responsable de la SNTF a fait savoir que la proposition pour la création d’une police des chemins de fer, fait l’objet de réserves pour le moment mais que cette option reste envisageable car «elle est nécessaire», dira le DG de la SNTF. Une académie ferroviaire en Algérie est l’autre projet retenu par la société et dont le siège pourrait être localisée à Annaba, fera-t-il savoir.

D. Akila