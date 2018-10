Concours national de l’artisanat : 4 artisans sélectionnés aux éliminatoires régionales

Quatre artisans ont été choisis dimanche, à l’issue d’un concours local, pour représenter la ville de Constantine aux éliminatoires régionales du concours national de l’artisanat, prévu en novembre prochain, dans sa dixième édition.

Il s’agit de l’artisan dinandier Ousama Akib, Aziz Atoui, spécialisé dans la menuiserie artistique, Rahima Babouri et Abdallah Derouiche, dans l’habillement traditionnel et la confection des bijoux traditionnels. La compétition de la meilleure œuvre artisanale, qui s’est déroulée à la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya, a été organisée par les responsables de cet organisme avec la collaboration de la direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya, et a regroupé 20 artisans, a précisé à l’APS le directeur de la CAM, Nessreddine Benarab.

L’initiative, inscrite au titre de l’exercice 2018, intervient en application des instructions du ministère du Tourisme et de l’artisanat visant la préparation du concours de cette nouvelle édition, selon le même responsable. Dans son intervention, M. Benarab a indiqué que l’objectif visé à travers l’organisation de ce concours est de valoriser notamment les arts manuels à l’instar des filières de la dinanderie d’art et l’habillement traditionnel, faisant savoir que sept activités artisanales sont au rendez-vous dont la ferronnerie d’art, la poterie, la sculpture sur bois, confection des bijoux traditionnels et de produits de décoration artistique. La compétition vise aussi à encourager les artisans et stimuler les efforts consentis dans le domaine de la création et de l’innovation, ajoute le même responsable, soulignant l’importance de promouvoir la production artisanale pour la sauvegarde de l'authenticité de ce patrimoine. Les lauréats de ce concours local ont été sélectionnés par un jury regroupant des cadres de la CAM et des représentants des directions de la culture et de la formation professionnelle, de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de l’agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), présidé par le directeur du tourisme et de l’artisanat, a révélé la même source.

Les lauréats prendront part au concours régional prévu le 4 du mois en cours dans la wilaya de Sétif, a fait savoir la même source. L’organisation du concours national a été programmée pour le 9 novembre 2018, en prévision de la célébration de la journée nationale de l’artisan, ont signalé des responsables de la CAM.