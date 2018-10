VIDEOMED Algérie-2018 : Le journaliste Mustapha Benaoumeur distingué

Une vidéo de trois minutes a permis au talentueux présentateur de l’émission hebdomadaire « santé et sciences », émise chaque mercredi sur les ondes de la chaîne I, de décrocher le premier prix catégorie journaliste du concours national « vidéomed » dans sa première édition.

«Ce concours valorise et soutient l’effort de sensibilisation sanitaire aux différentes couches de la population d’une façon nouvelle, simple et efficace», a déclaré M. Benaoumeur Mustapha. Très ému par cette distinction, le journaliste a fait savoir qu’il a choisi, et ce depuis 24 années maintenant, de se spécialiser dans le créneau médical au sein de la radio algérienne à travers plusieurs émissions.

Il a tenu à rendre hommage à tous les médecins et tous les responsables et chefs de services qui l’ont aidé et honoré de leur présence dans son émission et de leur participation. L’intervenant a insisté, à ce propos, sur l’importance d’adopter la prévention via des vidéos, estimant que la sensibilisation médiatique reste le moyen le plus efficace pour transmettre un message clair et précis.

S. A. B. C.