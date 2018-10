Personnes âgées : L’abandon est la « maladie » la plus grave

Jadis, les personnes âgées étaient considérées comme des sages, dont l’expérience passée peut aider à réussir l’avenir…

On les écoutait pour s’imprégner de leur sagesse, de leurs conseils…

Aujourd’hui, nous vivons dans une société à la culture éclatée, atomisée, où chacun se fabrique une culture sur mesure et où la communication entre les personnes devient de plus en plus difficile. Du coup, ces anciens sont isolés, abandonnés. Ceux qui nous ont aidés à grandir, qui nous inondés de leur amour, leur tendresse et leur attention se retrouvent injustement dans des centres de vieillesse, des asiles. Pire encore ! Certaines mauvaises progénitures décident tout à coup de “couper le cordon avec eux”. Ces parents élisent alors domicile dans les rues ou à l’entrée des mosquées, du fait qu’ils ne trouvent plus de toit ni de cœurs tendres pour les protéger. L’abandon est la «maladie» la plus grave de la personne âgée, et aussi l’injustice la plus grande qu’elle puisse subir. «Ce n’est pas la vieillesse qui tue ma fille, mais le fait de voir des enfants auxquels nous avons tout donné nous placer dans des centres de vieillesse et ne dépensent pas le moindre sou pour nous venir en aide». Cette lamentation est de Khalti Ouardia, une septuagénaire, mère de cinq enfants, tous mariés et qui ne daignent même pas lui rendre visite au centre de Dely Ibrahim ! Des enfants qui négligent, en un mot, leurs parents, ne leur apportant aucune aide matérielle ou psychologique au moment où ils en ont le plus besoin. Ne pas aider ses parents est un acte réprouvé par la société algérienne. C’est un sacrilège au plan religieux et un délit au plan juridique. La solidarité familiale a-t-elle pris un coup si dur pour voir des parents, une fois rattrapés par la vieillesse, abandonnés à leur sort dans la rue ou dans des «maisons de vieux».



L’ingratitude envers les parents vue par la religion



En tant que musulmans, le sort des personnes âgées dans notre société ne peut pas nous laisser indifférents. L’islam a fait de l’ingratitude envers les parents un péché majeur situé juste après l’idolâtrie. D’ailleurs, l’ingratitude envers les parents n’est pas seulement un péché majeur, mais l’un des péchés majeurs les plus graves. Le Prophète, que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui, dit : « Voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés parmi les péchés majeurs ? » ; (trois fois de suite). Les compagnons dirent : «Certainement que oui, ô Messager de Dieu !» Il dit : «Le fait de donner à Dieu des associés et l’ingratitude envers les parents» (rapporté par al-Boukhari et Mouslim). En particulier lorsqu’il s’agit de l’ingratitude envers les mères. Le Prophète, que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui, l’a évoquée particulièrement en disant : «Dieu vous a interdit l’ingratitude envers vos mères… » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim). Le péché mineur que tu commets à l’encontre de quiconque devient à l’égard des parents un péché majeur : un regard méchant que tu jettes à l’un d’eux, lever la voix sur ta mère ou ton père, leur tourner le dos … Tout ceci est à l’encontre des parents un grand péché. L’ingratitude envers les parents provoque la colère de Dieu. Le Prophète, que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui, dit : «La satisfaction de Dieu réside dans la satisfaction des parents, et la colère de Dieu est en fonction de la colère des parents. L’enfant ingrat et désobéissant est couvert d’ignominie dans ce bas-monde quel que soit le rang social ou la fonction qu’il puisse occuper. Le Prophète, que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui, dit : «Humilié soit-il ! Humilié soit-il ! Humilié soit-il ! Quiconque atteint dans leur vieillesse ses deux parents, ou l’un d’eux et n’entre pas au Paradis» (rapporté par Mouslim).



Le soutien à travers l’aide octroyée aux familles



Il n’existe pas en Algérie un nombre exact des gens âgés qui sont délaissés par leurs familles et se retrouvent dans les rues. Néanmoins, il est certain que ce nombre, au cas où il serait connu, risque d’être terrifiant, en raison des phénomènes sociaux que nous observons ces dernières années et qui concernent la dislocation des familles, le changement des habitudes, la cherté de la vie et autres maux qui portent un coup dur au noyau même de toute société musulmane, qui est la famille et les parents en particulier. L’Algérie a été parmi les premiers pays à promulguer, en 2010, la loi relative à la protection des personnes âgées de la négligence et de la maltraitance. La loi a instauré la médiation familiale et sociale en vue de maintenir la personne âgée dans son milieu familial à travers le recours au règlement des litiges familiaux et l'octroie d'un soutien aux descendants qui prennent en charge leurs ascendants. Cette aide octroyée par l'Etat aux familles démunies qui continuent à prendre en charge leurs parents a permis de faire baisser le nombre des pensionnaires des centres pour personnes âgées, selon le ministère de la solidarité qui «œuvre à réinsérer les catégories des personnes âgées au sein de leurs milieux familiaux à travers un travail de médiation et de sensibilisation mené par des groupes pluridisciplinaires installés au niveau des directions de l'Action sociale et de solidarité de wilaya (DAS)», avait affirmé Mme Eddalia, ministre de la solidarité. la démarche du ministère de la Solidarité «a permis, jusque-là, de faire réinsérer une quarantaine de parents abandonnés dans la seule wilaya d'Alger», s'est félicitée la ministre, tout en exprimant son souhait de voir les valeurs de solidarité envers les catégories sociales en détresse se renforcer et se consolider davantage.



Un guide de protection sur le site web du ministère



Le «Guide de protection des personnes âgées de la négligence et de la maltraitance», publié sur le site web du ministère, vise à faire connaître les programmes, références religieuses et juridiques outre les mesures nationales et internationales pour la prévention et la protection de cette catégorie de la négligence. Par ailleurs, l’année 2017 a vu le lancement d’une mesure d’aide à domicile, en application depuis trois ans à titre expérimental dans quatre wilayas en partenariat avec le mouvement associatif, les cellules de proximité et les directions de l’action sociale (DSA). Un groupe de travail, composé de cinq membres de diverses spécialités, animé par un cadre de la direction de l’action sociale, a été constitué pour suivre cette expérience. près de 156 associations locales ont été recensées pour assurer la concrétisation de cette mesure à l’échelle nationale. C’est en application des dispositions des articles 21 et 23 de la loi n°10-12, du 29 décembre 2010, relative à la protection des personnes âgées, que cette catégorie va bénéficier d’accompagnement psychologique et sanitaire à domicile. L’article 21 de la loi stipule que les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d’une prise en charge particulière, notamment en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant, d’accompagnement adéquat. De même que l’article 23 de cette même loi qui souligne que «l’Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et/ou à leur domicile à travers des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les équipements spécifiques, l’aide à domicile, l’aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental».



Une santé fragile



Avec l’âge, les problèmes de santé deviennent multiples et plus chroniques, tant chez les hommes que chez les femmes.

Selon les spécialistes de la santé publique, les principales maladies touchant les personnes âgées sont l’hypertension artérielle (43,5%), les maladies articulaires (26,4%), les maladies gastriques (18,3%), le diabète (16,1%), les problèmes de dos (14,9%), les maladies cardiovasculaires (10,9%), la cataracte (10,6%) et les migraines (11,2%). Certes, durant ces dernières décennies, en matière d'hygiène, de soins et de conditions de vie sociale, les avancées médicales et sociales ont permis aux personnes âgées algériennes de bénéficier d'une longévité, à condition de vie égalée, similaire à l'espérance de vie des citoyens des pays occidentaux (en Algérie l'espérance de vie est passée de 50 ans en 1962 à 76,3 actuellement).

Cependant, cette longévité reste fragile, elle peut baisser dans les années à avenir si les autorités concernées ne mettent pas un plan national au profit de cette frange de la société qui favorise la multiplication notamment de services de gériatrie dans nos hôpitaux !

Si la part des personnes âgées ne représente aujourd’hui qu’environ 9% de la population totale algérienne, force est de constater que leur nombre augmentera dans les décennies à venir, suite aux changements démographiques que vit l’Algérie depuis une cinquantaine d’années. Ce fait annonce le défi majeur de notre société pour les prochaines décennies.

Farida Larbi