M. Abdelkader Bouazara : « Grâce à l’ONDA, le Festival sera tenu à l’Opéra d’Alger et au Cinéma l’Afrique »

Dans cet entretien exclusif au quotidien El Moudjahid, le commissaire du festival international de musique symphonique, M. Abdelkader Bouazara, revient sur les détails de la 10e édition de ce festival d’envergure internationale. Rencontré à l’Opéra d’Alger, dans la soirée de dimanche, il assure que le parrainage de l’ONDA apporte une valeur ajoutée au festival, qui sera abrité, pour la troisième année consécutive, au niveau de l’Opéra d’Alger Boualam-Bessaïah et au cinéma l’Afrique.



Quelles nouveautés le festival international de musique symphonique présente cette année ?

«C’est la 10e édition du festival international de la musique symphonique et c’est un jubilé. Je dois rendre hommage à tous ceux qui ont résisté et qui ont milité pour la continuité de la musique en Algérie. Cette dixième, qui sera programmé du 13 au 19 octobre prochain, avec en ouverture notre grand orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger avec le Maestro Amine Kouider et des invités de marque qui seront parmi nous pour la soirée d’ouverture et la Chine pour la soirée de clôture. Pas moins de quinze pays prendront part à cette manifestation annuelle. L’invité d’honneur sera la Russie, ce grand pays de la musique universelle. Aussi j’ai convié nos étudiants des autres wilayas aussi pour qu’ils assistent à cet évènement qui sera étalé sur sept soirées. Dans notre programme, il y aura des soirées avec trois concerts de différents pays.»



Cette année, l’Office national des droits d’auteur et droits voisins sera votre partenaire, quelle sera la valeur ajoutée pour le festival ?

«Effectivement notre sponsor et notre partenaire majeur c’est l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA) ; je salue au passage M. Samy Benchikh qui toujours à nos côtés pour nous soutenir. C’est en partenariat avec l’ONDA qui va parrainer toutes les soirées de cette 10e édition du festival de musique symphonique qui aura deux sites à savoir l’Opéra d’Alger et le cinéma l’Afrique.»

Quelles sont les raisons du choix d’un deuxième site pour abriter les soirées du festival ?

«Je tiens à souligner qu’il n’y aura pas tous les concerts au niveau du cinéma l’Afrique. Malheureusement financièrement c’est lourd ! Mais nous allons donner l’opportunité au public algérois d’assister aux soirées qui auront lieu au cœur d’Alger. Je peux assurer qu’il y aura deux ou trois pays qui y seront programmer. Il faut savoir que ce brassage de salle c’est une première à Alger, chose qui a été déjà fait à Constantine, Capitale de la culture arabe.»



Qu’en est-il des hommages, qui seront honorés cette année ?

«Oui, comme à l’accoutumée nous avons des hommages pour des musiciens et des artistes. Donc nous allons honorer quelques membres fondateurs de l’Orchestre symphonique national qui a sillonné le pays et c’est grâce à eux que nous avons pu arriver à 45 villes. C’est l’un des rares orchestres au monde qui a fait le tour de son pays ; ’est pour cela que je salue tous les musiciens et l’administration. Je dois souligner également que c’est sous l’égide de monsieur le ministre de la culture M. Azzedine Mihoubi qui va honorer ces artistes. Je peux vous citer à titre d’exemple le talentueux chef d’orchestre, Lotfi Saïdi, qui a dirigé le grand concert de notre diva, Leila Borsali, lors de son dernier spectacle à l’Opéra d’Alger.»



Dans la précédente édition, votre commissariat a assuré le transport au public jusqu’à l’Opéra d’Alger… Est-ce le cas cette année ?

«Bien évidement ! Et à cette occasion je tiens à saluer les responsables de l’ETUSA qui ont mis à notre disposition et à la disposition du public mélomane de ce grand art un transport à partir de la place Audin jusqu’à l’Opéra d’Alger pour faire part à ce grand évènement annuel qui est un carrefour qui réunit les grand maitres de la musique universelle.

Entretien réalisé par : S. O.