Nouba D’ziria et 5e Symphonie de Beethoven à l’Opéra d’Alger : Entre l’Orient et l’Occident

Les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, venus nombreux dans la soirée de dimanche dernier, ont été émerveillés par la prestation artistique de Noureddine Saoudi et l’orchestre symphonique, sous la direction musicale d’Amine Kouider. L’ensemble a gratifié le public durant une heure trente minutes qu’a duré ce spectacle, dédié à la symphonie n°5 de Ludwig Van Beethoven et la musique andalouse.

Ce concert symbolique, est placé sous le thème du dialogue des cultures entre Orient et Occident, l’Orchestre philharmonique de l’Opéra d’Alger. Ce spectacle a débuté ouvert dans sa première partie avec de la musique andalouse avec le mode Noubet D’ziria interprété par le rossignol de la chanson andalouse Noureddine Saoudi, accompagné par le maestro Amine Kouider et son orchestre symphonique, en outre quatre musiciens traditionnels.

Il s’agit de Fouad Torqui (darbouka) et Mohamed Mammeri (tar) et Riad Boualem (oud) ainsi que Hacène Belkacem au qanun. Noureddine Saoudi a ainsi émerveillé le public de la prestigieuse salle de l’Opéra en interprétant avec une voix comblée, chaudement salué et applaudi par les hôtes de l’opéra.

Le musicologue et chercheur dans le patrimoine andalou a gazéifié la beauté de cette musique savante à travers de célèbres pièces. Il a entamé son répertoire par "Rahati Chorb El Okar" dans N’qlab, suivi d’un M’sadar avec "Qad Bachourate Bi Qodoumikom". Il enchaina avec "Aba El Qalb Yansa Layali El Wissal" dans le style B’tayhi, et "El Hawa Dallal El Ôchaq" dans le mode N’sraf, pour finir avec un Kh’las "Ya ouhil El Hima" avant de quitter la scène sous un tonner d’applaudissements, de youyous qu’on entendait ici et là. Un moment chargé d’émotion, de bonheur qui la plongera dans un merveilleux voyage à travers l’andalousie arabe, sur les traces de Zyriab.

Dans la deuxième partie, les quatre musiciens ont laissé le public sans voix, avec en plus une touche orientale des thèmes principaux de la 5e de Ludwig Van Beethoven dans le premier mouvement.

La 5e symphonie a été créée le 22 décembre 1808 à Vienne. Dans le premier mouvement, Beethoven présente un thème d'une simplicité extrême, mais qui, pourtant, demeure encore aujourd’hui l’un des plus célèbres de la musique occidentale.

Extrêmement rythmique, dans une tonalité mineure, sombre, le thème A est présenté de façon spectaculaire et grandiose. Tandis que les cordes l’énoncent de façon perpétuelle, les vents le ponctuent, l’accentuent et le soulignent.

Etaient présents à ce fabuleux concert, le ministre de la culture M. Azzedine Mihoubi s’est entretenu, dimanche dernier, avec le directeur de la Scala de Milan M. Alexander Pereira. La salle envoûtée saluait l’orchestre et battra la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris… un instant mémorable marqué par les youyous des algéroises.

Sihem Oubraham

M. Mihoubi s’entretient avec le directeur de la Scala de Milan

Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, s’est entretenu, dimanche dernier, avec le directeur de la Scala de Milan, M. Alexander Pereira, au niveau du salon d’honneur de la prestigieuse Opéra d’Alger Boualem Bessaïah. Lors de cet entretien, où était présent le directeur de l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah, M. Noreddine Saoudi, issu de la visite de l’Opéra d’Alger, les deux parties ont convenu d’une coopération entre l’Opéra d’Alger et la Scala de Milan sur certains points. Il s’agit d’une création d’une école de danse pour les enfants de 6 à 10 ans. «Je crois que ce projet va avoir une grande influence sur l’éducation et aussi l’amour pour le théâtre», a estimé M. Alexander Pereira à la presse en marge de la rencontre. Dans cette optique, il a souligné que dans ce projet d’école de danse «nous avons aussi discuté sur la probable venue du ballet de la Scala de Milan à Alger».

Dans la continuité, il a dévoilé les projets relatifs à l’Opéra d’Alger. Nous allons essayer d’apporter des décorations de la Scala à Alger pour donner à l’Opéra d’Alger la possibilité de créer plus d’opéra», dit-il. «Nous avons aussi les chanteurs de la Scala qui ont fait leurs introductions chez nous ; ce sont des jeunes chanteurs, car nous avons dans notre académie de la Scala une institution avec 1.600 étudiants.

Nous avons de grands talents qui peuvent vraiment apporter leurs expériences», a expliqué M. Alexander Pereira.

Pour une meilleur sonorisation de l’Opéra d’Alger il a proposé «une coquille acoustique, et d’élargir la fosse de l’orchestre pour donner un espace plus grand». Qualifiant cet entretien de "fructueux", le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi a de son côté informé sur une collaboration avec une des plus grande opéra qui est la Scala de Milan. Nous avons longuement discuté sur la formation, car nous estimons que l’expérience de la Scala est importante pour l’Opéra Boualem Bessaïah qui va entamer cette expérience». Dans cette optique, le premier responsable du ministère de la Culture a estimé que «la création de cette académie de danse au niveau de l’Opéra d’Alger nécessite une formation pédagogique». Le ministre a ajouté : «Nous allons étudier cette proposition de la venue du ballet de la Scala au début de l’année prochaine pour quatre ou cinq spectacles». Sur un autre plan de coopération d’échanges culturels entre les deux pays, le ministre a ajouté : «Nous avons discuté sur la possibilité d’un projet commun entre la Scala de Milan et l’Opéra d’Alger ; un projet qui va mettre en valeur les relations bilatérales historiques et culturelles entre les deux pays», a-t-il conclu.

S. O.