Dans la lucarne : La violence revient

Notre championnat national, on ne le dira jamais assez, a vécu jusque-là des moments assez tranquilles. C'est-à-dire que la «bête immonde» l’avait, d’une certaine façon, plus ou moins épargné. Globalement, il n’y avait rien à se «mettre sous la dent» du fait que tout se déroulait le plus normalement du monde. Cela avait favorisé que les fans de la plupart des clubs de «l’élite» s’intéressent plus à la compétition en elle-même qu’à autre chose. C’était un répit salutaire pour tout le monde et notamment pour notre «jeu à onze». C’était aussi une façon de laisser les observateurs parler de notre sélection nationale, de son coach, mais aussi de ses chances de se qualifier pour la CAN2019 au Cameroun en attendant à ce que la CAF d’Ahmad Ahmad l’entérine juste après l’élection présidentielle camerounaise en novembre prochain. C’est vrai qu’on entendait quelques bribes, çà et là, sur certains débordements de spectateurs, mais sans trop de gravité. On avait applaudi à tout ce qui avait été fait jusque-là par les structures qui gèrent notre football et notamment la Ligue de Football Professionnelle, présidée par Abdelkrim Medouar. On a aucun préjugé ou des idées préconçues sur personne. Tout ce qu’il y a, c’est qu’il faudra juger selon le travail qui se fait sur le terrain et surtout leur propension à œuvrer à la préservation des intérêts de notre football et assurer une meilleure sérénité dans notre championnat en affermissant les liens de sportivité entre tous. C’est vrai qu’il faudra reconnaître qu’un travail de sape a été déployé, mais, faut-il le préciser, il reste à parfaire. Comme on le sait, au fur et à mesure que le championnat national de Ligue1 et 2 commence à voir les journées s’égrener, les équipes et leurs supporters surtout adoptent des attitudes qui restent pour le moins inexplicables. Car, ils ont le sentiment que le sort de leur équipe est déjà scellé. D’où le sentiment de « peur » qui apparait à travers le comportement de certaines galeries de supporters. On avait constaté cela juste après le match de Ligue2, au stade Benhaddad de Kouba. Des hordes de supporters mécontents par le résultat du match n’ont pas trouvé mieux que de tout casser. Ils ont même touché des fenêtres, des voitures. Heureusement qu’il n y avait pas «mort d’hommes» ni blessés graves. Un spectacle pour le moins désolant a suivi ce match qui s’est soldé par un nul sur toute la ligne. On avait tout vu sauf du jeu entre deux équipes qui nous avait habitués à mieux et surtout à une plus grande sportivité entre les deux galeries. Les responsables sportifs doivent prendre en ligne de compte cette violence qui commence à devenir plus apparente alors qu’elle était jusque-là latente. Elle effraie vraiment ceux qui veulent que le présent exercice se déroule dans de très bonnes conditions. Même en Ligue1, le match ESS-JSK ne s’est pas joué comme il a été prévu par les organisateurs. Il y eut des déclarations et même des accusations affirmant qu’il y a eu des blessés dans les rangs de l’équipe visiteuse. A Béchar, l’équipe de la Télévision algérienne avait été touchée par la gabegie des uns et des autres. Où va-t-on par cette violence qui ne s’explique pas ? Ce n’est pas parce que l’équipe a perdu qu’il faudra «remuer ciel et terre». En football, on peut gagner, faire match nul ou perdre. C’est la base même de la compétition dans cette discipline et dans les autres. Personne ne peut changer ces données qui sont immuables. Il faudra faire très attention pour «tuer dans l’œuf toutes les tentatives malveillantes» et qui ne sont nullement profitables à notre football.

Hamid Gharbi