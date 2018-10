MCO : Il a déposé un autre congé maladie d’un mois Badou Zaki prolonge le doute

Il semblerait que l’avenir de Badou Zaki prend de plus en plus les allures d’un dossier épineux pour le MCO qui ne sait plus où donner de la tête avec le technicien marocain, qui a renouvelé, jeudi, son certificat d’arrêt maladie pour encore un mois.

Ce qui veut dire que le technicien reste toujours officiellement l’entraîneur du MCO sauf si ce dernier décide de mettre fin de manière unilatérale à son contrat. Une telle procédure coûtera, le cas échéant, les yeux de la tête à un club qui ne roule pas, il faut le dire, sur l’or. Initialement, les dirigeants du MCO espéraient trouver une solution à l’amiable avec Badou Zakou pour la résiliation du contrat dès lors qu’il apparait clairement que l’ancien entraîneur du CRB n’a plus d’avenir sur le banc du club d’El Hamri. Les mauvais résultats concédés sous sa coupe, mais aussi et surtout ses relations conflictuelles avec certains cadres, ont fait que la cohabitation est devenue impossible. Ahmed Belhadj avait entamé des négociations avec Cherif El Ouezzani dans un premier temps (le CRB a refusé de laisser partir son entraîneur), puis avec Omar Belatoui depuis dimanche, mais il a été contraint de reporter les négociations tant que le contrat de Badou Zaki n’est pas résilié, sachant qu’un club ne peut pas se faire délivrer deux licences pour deux entraîneurs différents.

En attendant, Baba essaye de convaincre Badou Zaki à travers des amis communs de résilier son contrat à l’amiable.

Quoiqu’il arrive, la direction du MCO devrait vite trouver une issue à cette affaire pour le bien de tout le monde. Il y va de toute façon de la stabilité de l’équipe qui semble sur une courbe ascendante depuis quelques journées.

Amar B.