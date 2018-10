Aujourd’hui à 20H AU Stade de l’Académie militaire du Caire, Al Ahly - ESS : Avec la même détermination qu’à Casa

L’Entente jouera gros ce soir au Caire face au ténor du continent africain, Al Ahly du Caire. Un adversaire de gros calibre, le plus titré d’Afrique au niveau des clubs, avec 12 coupes d’Afrique à son palmarès (8 Ligues des champions

et quatre coupes de la CAF). Les Sétifiens, qui se trouvent au Caire depuis samedi, ont préparé assidûment ce rendez-vous. Après leur héroïque qualification face au Widad Casablanca, le tenant du titre, Djabou et ses camarades croient dur comme fer en leurs chances d’aller au bout dans cette compétition relevée. Ils savent qu’à ce stade de la compétition, tout est possible et que ce sont les meilleurs et les plus forts du moment qui vont s’affronter, avec une seule idée en tête : passer le cap des demi-finales et aller en finale pour tenter de décrocher la palme d’or. Leur mission sera des plus difficiles devant un adversaire de grande qualité, dont la culture de la gagne et des consécrations majeures n’est pas étrangère. L’entraîneur de l’entente, Rachid Taoussi, et son staff ont parfaitement étudié l’équipe adverse, ses atouts et ses faiblesses. Il a mis en place un plan de jeu qui devrait permettre aux Sétifiens de réussir un bon résultat au stade de l’Académie militaire du Caire. Doté d’une excellente pelouse en gazon naturel, il permettra à Sétif de bien poser son jeu et de jouer son football. L’ESS croit en ses chances de ramener un résultat probant d’Egypte. Certes, tout le monde donne favori Al Ahly dans cette confrontation aller qu’il jouera sur son terrain et devant son chaud et nombreux public. Cela dit, Zeghba, Rebiai, Djahnit and Co ne l’entendent pas de cette oreille et tiennent à prouver encore une fois, pour ceux qui en doutent encore, que l’Entente aussi est une grosse cylindrée du continent et que ses adversaires, quelque soit leur rang, sont tenus de la respecter. Ils savent parfaitement, par ailleurs, qu’Al Ahly ne leur fera aucun cadeau et qu’il faudra se montrer très fort sur tous les plans; physique, technico-tactique et mental, pour lui tenir tête, notamment chez lui, où l’on s’attend à une très forte pression que ce soit sur le terrain ou dans les gradins. Aussi, les joueurs risquent de souffrir de la forte chaleur qui règne en ce moment au Caire. Cela étant, ils sont bien préparés pour s’adapter à toutes les conditions qui se présenteront à eux au coup d’envoi de la rencontre que donnera l’arbitre éthiopien désigné pour cette manche aller. Taoussi pourra compter sur l’ensemble de ses éléments concernés par cette Ligue des Champions. Bien la négocier permettra aux gars de Ain-Fouara d’entrevoir le match retour le 23 octobre prochain, au stade du 8-Mai 1945 en toute sérénité. Ils auront une vingtaine de jours pour s’y préparer au mieux. Par ailleurs, le président du club, Hassan Hamar, qui s’est déplacé à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumédiène pour saluer et encourager les joueurs en partance au Caire, n’a pas été du voyage avec son équipe.

Il est resté au pays, où il a paraphé, dimanche, un important contrat de partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo. Ce n’est qu’hier qu’il a rejoint l’équipe en terre égyptienne. Hamar assistera, par ailleurs au tirage au sort du prochain tour de la Coupe arabe prévu le 6 Octobre à Ryad, en Arabie saoudite. Enfin , tout Sétif et toute l’Algérie sont derrière l’ES Sétif, qu’on veut voir aller au bout de l’aventure et décrocher sa 3e étoile africaine en Ligue des Champions, ce qui serait grandiose. Pour le moment, il y a l’écueil Al-Ahly qu’il faudra écarter de son chemin…

Mohamed-Amine Azzouz