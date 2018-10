Les sports mécaniques à notre Forum : La 4e édition du Rallye Raid «Challenge International Sahari» maintenue

La 4e édition du Rallye Raid «Challenge International Sahari» aura bel et bien lieu. Le désormais président par intérim, Amir Benmamar, et son staff étaient hier les invités du Forum d’El Moudjahid, pour présenter l’événement.

Après le décès du président de la FASM, Chihab Bahloul, survenu la semaine dernière, un doute subsistait quant à l’organisation de cette manifestation. «Il est vrai que le doute planait, après le décès du président. Beaucoup de partenaires et de participants se sont montrés réticents. Nous avons donc décidé de relever le défi en maintenant l’organisation de cette quatrième édition, qui sera un hommage à feu Chihab Bahloul. Nous avons repris attache avec tout le monde. Nous avons rassuré l’ensemble des partenaires et des participants. Le Rallye Raid 2018 aura lieu aux dates prévues, à savoir du 1er au 6 novembre prochain», a indiqué Amir Benmamar, qui sera maintenu en poste pendant soixante jours en attendant l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective. Pour ce qui est du parcours, l’interlocuteur a précisé : « Cette quatrième édition se déroulera en neuf étapes sur un parcours de plus de 1.500 km. Le départ sera donné à Alger, au stade à coté du 5-juillet. La première étape ralliera la capitale à Brezina. D’autres courses seront organisées à Timimoune, Adrar, El Ménéa et Ghardaia. Cette année, nous avons enregistré une participation record par rapport aux précédentes éditions. Jusque-là, nous avons déjà noté l’inscription de 89 pilotes étrangers et 14 Algériens. En plus des différents pays qui ont l’habitude de prendre part à cet événement, à l’image de la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Canada ou encore le Portugal, cette édition verra la participation de pilotes Américains, Anglais et Turques. Il faut préciser que la FASM prend en charge la participation des athlètes algériens. Celle-ci est de l’ordre de trois cent mille dinars par pilote, au minimum. Concernant les différentes catégories, nous avons retenu la participation des camions, des SSV, des quads, des motos et des 4x4. A noter que le dernier délai des inscriptions est fixé pour le 10 octobre. Date à laquelle nous allons tout arrêter sur le plan logistique pour tenir une réunion interministérielle durant laquelle nous allons présenter cette édition d’une manière plus précise. Je tiens aussi à souligner que cet événement est mixte. Nous compteront dans la caravane deux équipages féminines. Aussi, de nombreux équipages comportent des femmes en qualité de copilotes». A propos des nouveautés, le président de la FASM a souligné : «Chaque année, le Challenge International Sahari gagne en expérience et grandi. On s’améliore d’une édition à une autre sur tous les plans.

La nouveauté, cette année, est l’introduction du système de géolocalisation Stela, qui va apporter plus de précision sur le chronométrage, sans parler de la sécurité des pilotes. Il permet aussi le contrôle et le respect de l’itinéraire. Cet équipement est à la charge des pilotes, qui devront débourser la somme de 35.000 DA.» Enfin, concernant le coût global de cet événement, le président de la fédération a déclaré : «Notre budget prévisionnel était de l’ordre de 75 millions de dinars au préalable. Ce chiffre sera probablement revu à la baisse. Certains de nos partenaires, à l’image de la wilaya d’Adrar, se sont engagés à prendre en charge une partie ou la totalité des frais dans leurs régions respectives. Ce qui va considérablement faire baisser la facture.»

Rédha M.