Grand Angle : Test

La Cour internationale de justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'ONU, se prononcera demain sur la demande de Téhéran de suspendre les sanctions américaines. La décision des juges est attendue dans un contexte de tension grandissante entre les deux pays. Le ton entre Iraniens et Américains est encore monté d’un cran la semaine dernière au siège de l’ONU. Les présidents, Trump et Rohani, se sont affrontés par discours interposés lors de la tenue de la 73e Assemblée générale. Mais les jugements de la Cour, plus haute instance judiciaire des Nations unies, créée en 1946 pour régler les différends entre Etats sont contraignants et définitifs. «Si la Cour ordonne des mesures, elles devraient être respectées», selon un professeur en droit international à l'Université de Leiden. En théorie du moins, car dans la pratique rien ne dit que la décision des juges sera appliquée par les deux parties. D’autant, rappelle-t-on, que par le passé Téhéran et Washington ont tous deux ignoré l'avis de la Cour. De plus, le contexte actuel, fait de remises en cause par les Américains du multilatéralisme et de la légitimité de toutes les organisations internationales, ne peut que favoriser le rejet de la décision que les juges seront amenés à prendre.

Les Etats-Unis ont déjà annoncé la couleur en récusant fermement la compétence de la CIJ dans cette affaire. La semaine dernière, Donald Trump a aussi vivement attaqué à l'ONU la Cour pénale internationale (CPI), accusée de n'avoir « aucune légitimité et aucune autorité ». C’est dire le peu de cas faits à ces organes internationaux, assimilés à «une bureaucratie mondiale non élue et irresponsable ». Si la Cour choisit d'exercer sa compétence, « elle déclarera probablement que les parties impliquées devraient s'abstenir d'aggraver le différend», a estimé le professeur à l'Université de Leiden. Mais si cela se confirme, les juges de la CIJ ne rendront service ni à la Cour ni aux autres organes onusiens. Car ils apporteraient de l’eau au moulin du président américain qui n’a de cesse de remettre en question les systèmes multilatéraux et la capacité des Nations unies à assumer les missions pour lesquelles elle a été fondée au lendemain de la seconde guerre mondiale. Or, estime la chancelière allemande et elle n’est la seule à le penser, «détruire quelque chose sans avoir développé autre chose de nouveau est extrêmement dangereux et peut détruire l'ordre actuel qui garantit la paix». Reste aussi à souligner que le débat actuel devrait pousser à accélérer la réforme des institutions internationales en perte de légitimité.

N. Kerraz