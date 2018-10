Violation des droits de l’enfant : L’OLP appelle l’ONU à placer Israël sur sa liste noire

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a adressé hier une lettre au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour lui demander d'ajouter Israël sur la liste noire des pays qui «violent les droits des enfants» dans son rapport annuel sur les enfants et les conflits armés. Cette lettre, envoyée par le Secrétaire général de l'OLP, Saëb Erakat, est arrivée deux jours après que les troupes israéliennes ont tué vendredi dernier deux enfants palestiniens à Ghaza. «Au vu des informations que vous avez reçues d'agences onusiennes travaillant en Palestine occupée et par nos canaux bilatéraux, il devient évident qu'Israël en tant que puissance occupante continue de violer ses obligations au titre de la quatrième Convention de Genève et d'autres traités, y compris la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant», écrit-il. Des snipers israéliens ont abattu vendredi Abdelnasser Moussabeh, 12 ans, et Mohammad al-Houm, 14 ans, alors qu'ils se trouvaient à des centaines de mètres des forces israéliennes déployées dans la bande de Ghaza, selon la lettre. Le haut responsable de l'OLP a accusé Israël de violer les droits des enfants, citant notamment des meurtres et des mutilations, des enlèvements, des attaques contre des écoles et des hôpitaux et un déni à l'accès humanitaire. Le Secrétaire général de l'OLP a également réitéré sa demande de protection internationale pour les civils palestiniens, ajoutant que plus de 350 enfants palestiniens étaient actuellement emprisonnés en Israël.



12 Palestiniens tués et 1.000 autres blessés en quinze jours



Douze Palestiniens ont été tués et près de mille autres blessés en l'espace de quinze jours, a révélé le bureau de coordination pour les affaires humanitaires des Nations Unies, dans le rapport, repris par l'agence de presse palestinienne Wafa. Le document fait état de neuf Palestiniens tués dont trois enfants lors de leur participation dans les manifestations de la Marche du retour dans la bande de Ghaza, entre le 11 et le 24 du mois en cours par les forces militaires israéliennes. Au moins 829 autres ont été blessés dont 97 enfants et six femmes. Quelque 103 autres ont été blessés dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, dont 56 enfants. S'ajoutent à cela, dix bâtiments palestiniens démolis sous-prétexte d'absence de construire, 200 oliviers déracinés, et 132 campagnes d’incursion et de fouille par les forces israéliennes. Selon le rapport onusien, les pêcheurs palestiniens ont également été ciblés au large de l'enclave. Ils ont été agressés par des tirs de la marine israélienne, ont subi des arrestations, et ont vu leurs bateaux confisqués. Vendredi, sept Palestiniens, dont deux garçons de 12 et 14 ans, ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Ghaza, selon le ministère de la Santé. Il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le 14 mai dernier qui avait vu la mort de plus de 60 Palestiniens lors de violences coïncidant avec l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Al Qods occupée. Depuis le 30 mars dernier, l'enclave palestinienne est le théâtre des agressions israéliennes contre des Palestiniens qui manifestent pacifiquement pour demander la levée du blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leurs terres en 1948. Au moins 194 palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, pour la majorité, lors de manifestations pacifiques près de la barrière érigée par l'occupant israélien à Ghaza.