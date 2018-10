Grève générale en Palestine : Contrer la loi israélienne de « l’état-nation »

Les Palestiniens vivant dans les territoires occupés et en Israël ont observé hier une grève générale, pour protester contre ladite loi israélienne de l'État-nation et son impact négatif sur l'existence de plusieurs millions de Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés, ont rapporté des médias palestiniens.

La grève a touché tous les secteurs économiques et sociaux, les institutions privées et publiques, ainsi que les transports publics, à l'exception du secteur de la santé, a indiqué l'agence palestinienne Wafa. Les Palestiniens de la diaspora ont également répondu à ce mot d'ordre confirmant leur solidarité avec le peuple palestinien confronté au régime israélien d'occupation et de déni, a ajouté la même source.

Le mouvement palestinien Fatah a souligné qu'«aujourd'hui est le jour de colère face à des lois de l'occupation, en particulier la loi nationale raciste et le cri de protestation contre l'occupation de la décision de démolir le village de Khan Al Ahmar», appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre un terme aux pratiques racistes de l'occupation israélienne contre les Palestiniens. Le mouvement de grève a paralysé toutes les villes palestiniennes et les commerçants palestiniens se trouvant en Israël, démontrant l'engagement des palestiniens à défendre la cause nationale, a souligné l'agence Wafa.

La vie s'est presque arrêtée dans ces régions avec la fermeture des magasins, le blocage du gouvernement et les institutions financières et la suspension des cours des écoles et des universités, a ajouté la même source. Les palestiniens vivant en Israël, représentés par le Comité de suivi et les forces nationalistes et islamiques de Cisjordanie et de Ghaza, se sont unis pour soutenir l'appel à la grève générale afin de protester contre l'impact négatif de ladite loi raciste sur la vie, l'histoire, la culture et les traditions, ainsi que l'existence de plusieurs millions de Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés.

Les autorités d'occupation israéliennes ont approuvé le 19 juillet dernier, ladite loi "l'Etat juif" qui a porté atteinte à la présence nationale, culturelle et humanitaire palestinienne. Elle avait été adoptée par le parlement israélien, malgré une forte opposition locale et internationale en raison de son contenu raciste évident, qui proclame qu'«Israël est la terre du peuple juif et de son Etat», ignorant totalement l'existence des Palestiniens.