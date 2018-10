DGSN : Renforcement de la coordination

Le Secrétaire général de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et Directeur des Renseignements généraux à la DGSN a présidé, hier au siège de l’Inspection régionale de la police de l’Ouest à Oran, l’ouverture d'une rencontre régionale regroupant les chefs des services opérationnels de la police de la région ouest.

Cette rencontre d’orientation, présidée par deux cadres supérieurs représentant le Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, s’inscrit dans le cadre du "renforcement de la coordination avec les services opérationnels, afin d’évaluer les actions sur le terrain au niveau national, à même de mieux relever les défis sécuritaires qui en appellent à la consolidation de l’approche préventive globale face à toute forme de criminalité". Les deux cadres ont souligné "la nécessité de revoir le rôle des renseignements généraux suivant la nouvelle politique de la sûreté, laquelle consacre la protection du citoyen et de ses biens", ajoute le communiqué.

Cette rencontre se veut "une occasion pour réaffirmer la nécessité de poursuivre les efforts de promotion des performances à la hauteur des aspirations des citoyens, dans le cadre de la nouvelle vision de la DGSN en matière d’accomplissement des missions, en se basant sur la ressource humaine en tant que maillon essentiel sur lequel repose la nouvelle feuille de route, et la formation continue susceptible de prodiguer une prestation de qualité dans le respect des droits de l’homme".