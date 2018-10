Rencontre à l’APN : consolidation de la coopération parlementaire

Une rencontre "diplomatique parlementaire" algéro-mexicaine a été organisée hier, au siège de l'APN, visant la consolidation des relations bilatérales notamment dans le domaine parlementaire. Présidée par le vice-président de l'APN, Mohamed Hellali, la rencontre qui concerne la commission parlementaire d'amitié Algérie-Mexique s'inscrit "dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales et de la relance de la diplomatie parlementaire" entre les deux pays", a indiqué un communiqué de l'APN. Prononçant une allocution à l'occasion, M. Hellali a mis en exergue "les relations historiques et exceptionnelles liant les deux pays et englobant différents domaines politiques et économiques ainsi qu'une convergence des vues sur les différentes questions internationales", soulignant "le rôle important des groupes d'amitié dans la consolidation de la diplomatie parlementaire et la création d'espaces pour l'échange de vues sur les différentes questions politiques et économiques soumises au débat, devant l'opinion publique internationale, la promotion des relations parlementaires et la coordination des positions dans les instances parlementaires internationales, outre l'échange de visites de manière plus élargie dans les différents domaines".

Pour sa part, le président de la commission parlementaire d'amitié, Kada Kouadri a exprimé "sa disposition et celle des membres de la commission à promouvoir les relations bilatérales entre les parlementaires des deux pays", soulignant que "ce mécanisme diplomatique consacré par la Constitution complète la diplomatie officielle".

L'ambassadeur du Mexique à Alger, Gabriel Rosenzweig, a salué, de son côté, "la qualité des relations historiques liant les deux pays", mettant en avant les efforts déployés pour la promotion de la coopération bilatérale et la diversification de ses domaines, au service des aspirations des directions et peuples des deux pays à davantage de réalisations communes".