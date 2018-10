Partenariat stratégique global entre l’Algérie et la chine : Le président Bouteflika exprime sa satisfaction à son homologue chinois

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a fait part à son homologue chinois, Xi Jinping, de sa satisfaction quant au progrès réalisé par les deux pays, depuis l'établissement du Partenariat stratégique global, réitérant, à ce propos, son optimisme des perspectives ouvertes aux deux pays dans le domaine du partenariat et de l'investissement.

«Je tiens à vous adresser, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, ainsi qu'en mon nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur à vous, ainsi que davantage de prospérité et de bien-être au peuple chinois ami", a écrit le Président Bouteflika, dans un message adressé au Président Xi Jinping, à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le Président de la République a salué, à cette occasion, le progrès que connaît la République populaire de Chine, indiquant à ce propos, qu' " au cours des 99 années qui se sont écoulées, particulièrement les cinq dernières années, le peuple chinois et son gouvernement, ont réussi, sous votre direction éclairée, en dépit des nombreux défis, à poursuivre la mise en œuvre des politiques de réformes et de développement et à hisser votre grande nation au rang des nations ayant remporté des victoires notables dans plusieurs domaines de développement". "Tout en saluant ces réalisations qui inspirent l'ensemble des pays du monde, je vous adresse mes vœux de réussite, de progrès et de davantage de succès et d'excellence dans l'édification de votre pays et la concrétisation des aspirations de votre peuple", a ajouté le Chef de l'Etat. S'adressant à son homologue chinois, le Président Bouteflika a ajouté : "Je saisis cette heureuse occasion pour saluer les excellentes relations qui unissent, de longue date, nos deux pays et exprimer la profonde satisfaction de ce qui a été accompli comme progrès, depuis l'établissement du Partenariat stratégique global, concrétisé sur le terrain d'une manière dense". "Je suis très optimiste quant aux perspectives ouvertes à nos deux pays dans le domaine du partenariat et de l'investissement, avec notre construction commune de "la Ceinture et la Route", notamment dans les domaines vitaux, tels que l'industrie, l'agriculture, le tourisme et la technologie", a écrit le Chef de l'Etat. Le Chef de l'Etat a réitéré, enfin, son souci d'aller de l'avant dans le processus de consolidation des relations qui unissent l'Algérie à la Chine, soulignant à cet égard, "Je tiens à vous réaffirmer ma ferme détermination à poursuivre le travail, de concert avec vous, en vue de l'intensification et de la diversification de nos relations bilatérales et de la consécration de la tradition de la concertation et du dialogue autour de toutes les questions internationales et régionales, au service de l'intérêt commun de nos deux pays".

"Je vous réitère également ma disponibilité totale à poursuivre avec vous, nos engagements communs pour la promotion de la coopération Sud-Sud, à œuvrer pour l'établissement de rapports mondiaux plus justes, égalitaires, équitables et équilibrés entre les pays développés et les pays en développement", a conclu M. Bouteflika.