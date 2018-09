69e session du comité exécutif du programme du HCR : M. Messahel y prend part à Genève

M. Messahel prendra part, aujourd’hui à Genève, à la 69e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissariat des réfugiés, qui examinera les rapports des travaux du comité sur la protection internationale, ainsi que les aspects financiers et opérationnels liés à la question des réfugiés et des personnes déplacées. Elle permettra également aux ministres participants de partager leurs visions quant à la gestion de la problématique des réfugiés et des personnes déplacées.

En marge de cette réunion, le chef de la diplomatie algérienne aura un entretien avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.