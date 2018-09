Séminaire sur la défense civile des cadres de la DGSN et de la DGPC à Tunis

Des cadres des directions générales de la Sûreté nationale et de la Protection civile, prendront part aujourd’hui à Tunis, au séminaire international sur le rôle médiatique de la femme en matière de protection et de défense civile, organisé par l'Organisation internationale de la protection civile et qui s'étalera jusqu'au vendredi prochain. Cette participation qui constitue "un acquis" pour la Sûreté nationale, vise "l'officialisation de l'action commune et une coordination efficace entre les différents services opérationnels", qui s'est cristallisée après l'acceptation de la demande formulée par le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri, à l'OIPC, pour permettre aux représentants de la DGSN de prendre part aux travaux de ce séminaire international.

Cette nouvelle vision de l'action sécuritaire commune se veut "un prolongement des activités sécuritaires", concrétisées sur le terrain, à travers des opérations conjointes de qualité entre la sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, la Protection civile et les douanes, initiées par M. Lahbiri et traduites lors de la conférence de presse conjointe sur le bilan de la saison estivale 2018, première du genre à ce niveau.