M. Bedoui reçoit l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite : Renforcer les échanges

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu hier à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Samy Ben Abdallah Saleh, à l'issue de sa mission en Algérie. L'entretien a été l'occasion de "souligner la volonté commune de l'Algérie et de l'Arabie saoudite de poursuivre et de renforcer les échanges d'expertise dans les domaines d'intérêt commun".