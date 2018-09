Le président du Conseil de la Nation s’entretient avec l’ambassadrice d’Autriche : Élargir les domaines de coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah s'est entretenu, hier, avec l'ambassadrice de la République d'Autriche, Franziska Honsowitz, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'entretien qui a porté sur les relations bilatérales, a permis aux deux parties d'exprimer "leur satisfaction du niveau atteint par leurs relations politiques et les efforts consentis en vue d'élargir les domaines de coopération économique, notamment à travers le partenariat et l'encouragement des moyennes entreprises à l'échange d'expériences". Les deux parties ont évoqué "l'importance que revêt le rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays et deux peuples amis, notamment avec la disponibilité de lignes aériennes directes à même d'ouvrir les perspectives d'élargissement et de diversification des relations.