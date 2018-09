Protection de l’enfance : De nouveaux textes en cours d’élaboration

«De nouveaux textes d’application de la loi 15-12 relative à la protection des droits de l’enfance sont en cours d’élaboration par le ministère de la Justice». C’est ce qu’a révélé, hier à Alger, la déléguée de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE).

Mme Meriem Cherfi qui s’est exprimée en marge d’une rencontre d’évaluation sur les actions entreprises par son instance au profit de l’enfance depuis sa création en 2015, a indiqué que «ces nouveaux textes seront prêts d’ici la fin de l’année» précisant que l’organe est une partie prenante de ce projet.

Dans une déclaration à la presse, Mme Cherfi, déléguée nationale a souligné le travail du réseau accompli par l’ensemble des acteurs impliqués dans la promotion et la protection de l’enfance. Elle a rappelé l’installation de la commission permanente composée par les représentants de 15 départements ministériels et de la société civile. Dans sa nouvelle stratégie, l’organe a misé sur le facteur humain à travers le lancement du plusieurs cycles de formation pour l’ensemble des intervenants dans le processus de la protection de l’enfance.

L’objectif étant de coordonner les efforts acteurs de la société. «Aujourd’hui l’ensemble des intervenants qui sont concernés de près dans la protection de l’enfance sont présents pour faire une halte sur tout ce qui a été fait dans le domaine», a-t-elle ajouté. «On est parti sur une nouvelle étape qui consiste en le renforcement des capacités de l’ensemble des parties concernées dans la protection des enfants», a-t-elle noté, soulignant au passage la prise de conscience de la société civile.

Sur la même lancée, plus de 530 signalement sur des cas d’atteinte des droits de l’enfant ont été enregistrés et pris en charge par l’ONPPE depuis le lancement du numéro vert «11 11» en avril dernier. Dans sa nouvelle feuille de route, l’organe s’est tracé comme objectif d’être plus présent sur le terrain en effectuant des sorties pour s’enquérir de la situation de l’enfance à travers les quatre coins du pays, notamment dans des zones enclavées. «On est chargés d’effectuer des visites périodiques au niveau de tous les établissements et services concernées par la promotion».

Interrogée sur le phénomène du kidnapping en Algérie, la présidente de l’ONPPE a fait savoir que la lutte contre ce phénomène repose essentiellement sur la prévention et la sensibilisation en favorisant la communication entre les parents et l’enfant tout en insistant sur le rôle de l’école, l’enseignant en particulier, pour responsabiliser l’enfant et lui apprendre à se protéger tout en étant vigilant. Pour sa part, le représentant de l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie, Michael Kerny a indiqué que la protection de cette catégorie de la société relève de la responsabilité de l’Etat. «L’Etat doit mettre en place tous les moyens humains et matériels en leur assurant une meilleure protection », a-t-il dit. Le représentant de Royaume-Uni, a dans ce sillage, évoqué l’effort accompli par l’Organe et la commission nationale de la protection et la promotion des droits de l’enfant. Selon lui, le Conseil des droits de l’Homme mérite également, des éloges pour son travail accompli, notamment qui place l’intérêt supérieur de l’enfant au dessous de toute considération.



L’Algérie, une référence



Pour sa part, M. Muhammad Shabana, directeur des projets à l’organisation internationale de réforme pénale dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a indiqué que «l’Algérie s’est dotée de moyens importants susceptibles d’assurer une meilleure vie pour cette frange fragile de la société qui représente l’avenir du pays». De son côté le professeur Fewaz Ratrot par sa qualité d’expert internationale a considéré que «l’Algérie est un pays pionnier dans le domaine de la protection et la promotion de l’enfance».

Le professeur Tabti Madjid, chef de service pédo-psychiatrie, enfant et adolescent à l’Hôpital de Chéraga d’Alger, a indiqué que «la protection de l’enfance doit passer par la préservation de sa santé mentale. Elle doit d’abord être placée comme priorité au sein de la famille». Selon lui, les parents sont tenus d’assurer à leurs enfants un climat propice pour lui permettre de s’épanouir, en soulignant également la mission attribuée à l’école comme vecteur des principes moraux. «On doit sensibiliser les parents et la société sur la nécessité de donner la priorité au développement mental », a-t-il insisté tout en relevant l’intérêt de la prise en charge précoce, dès l’apparition de certains signes, tels le changement de comportement, isolement et agressivité».

Le Pr Tabti, a également constaté un changement de mentalités de la part de la population qui commence à prendre conscience de la place qu’occupe la santé mentale dans le développement psychomoteur de l’enfant. Chiffres à l’appui, il précise que son service enregistre pas moins de 5.000 consultations par mois, toutes pathologies infantiles confondues.

Il a déploré le manque des services de santé mentale au niveau des hôpitaux appelant à leur multiplication. «Nous avons accompli des progrès mais il reste à faire en matière de santé mentale», a enfin noté le praticien.

Kamélia Hadjib